﻿Capa-Haus öffnet wieder, „Götterfunke“ im Schillerhaus: Das plant das Leipziger Stadtmuseum 2023

An Bahnbrücke An Bahnbrücke

Chemie-Leipzig-Graffiti in Markkleeberg: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Erst am Sonntag wurde in Leipzig ein riesiges Graffito für den Fußball-Regionalligisten Chemie Leipzig erneuert. Nun haben Sprayer in Markkleeberg einen ähnlichen Schriftzug angebracht – wieder mit Bezug zum grün-weißen Fußballclub. Die Polizei hat in beiden Fällen Tatverdächtige festgenommen.