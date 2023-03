Frische Luft und Sommerfrische – das passt zum jungen Schiller, der 1785 in Gohlis weilte. Mit einer modernen Ausstellung wird nun das Schillerhaus Leipzig wiedereröffnet.

Leipzig. Schwer zugänglich wie eine Marmorbüste im Regal soll er nicht sein: Der junge Friedrich Schiller verbrachte im Sommer 1785 unbeschwerte Tage in Gohlis, bei denen ihm im Glückstaumel seine bekanntesten Verse, das Lied „An die Freude“, aus der Feder flossen. Mit jener Unbeschwertheit, die vor allem junge Menschen ansprechen soll, öffnet am Sonnabend das Schillerhaus in der Menckestraße wieder. Über die Wintermonate wurden am ältesten Bauernhaus der Stadt Leipzig eine Reihe von Schönheitsreparaturen vorgenommen sowie die Ausstellung modernisiert. Dabei probiert das Stadtgeschichtliche Museum die Gratwanderung, dem oft bejubelten Klassiker und Dichterfürsten als authentischen Menschen mit nachvollziehbaren Nöten und Sorgen zu begegnen. „Wir sprechen über den jungen Menschen Schiller, aber auch einen Teil unseres Literaturerbes“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor.