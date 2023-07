﻿Schkeuditz ächzt unter Verkehrsbelastung: A 9-Baustelle bringt viel Umleitungsverkehr

Schkeuditz/Markranstädt. Wird Werner Dreßler gerufen, dann muss es meist schnell gehen: Der 83-jährige Schkeuditzer ist Inhaber eines Schlüsseldienstes – und seine Kunden wollen nicht lange warten, wenn die Haustür Probleme macht. Mit Schnelligkeit, sagt der Schkeuditzer, sei das zuletzt aber so eine Sache gewesen: Der Verkehr habe ihn viel Zeit und Nerven gekostet.

„Die Verkehrssituation ist in letzter Zeit unübersichtlich geworden“, sagt Dreßler. „Wenn ich gerufen werde und losfahren möchte, komme ich mit dem Auto oft gar nicht raus. Alles ist zu mit Fahrzeugen. Ich bin darauf angewiesen, dass mich jemand reinlässt.“ Das Problem seinen Schilderungen nach: „Die Leute sind selbst so genervt, dass sie mich nicht reinlassen und ich nicht vorwärtskomme.“

Mehr Umleitungsverkehre durch Baustelle auf der A 9

Dreßler hat sein Geschäft in der Leipziger Straße, unweit vom Schkeuditzer Markt. Und damit an einem Verkehrsschwerpunkt der Stadt: Fahrzeuge schlängeln sich auf der B 186 durch den Stadtkern – beziehungsweise: Sie stauen sich mitunter. Zuletzt soll die Verkehrsbelastung weiter zugenommen haben – durch Fahrzeuge, die bei Stau von der A 9 abfahren. Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel lässt die Autobahn GmbH des Bundes derzeit die Fahrbahn sanieren. Immer wieder kollidieren hier Autos, es kommt zu Unfällen in Staus. „Auf jeden Fall ist das Problem durch die Baustelle auf der Autobahn schlimmer geworden“, sagt Dreßler. Das berichteten ihm auch viele Bürger. Der 83-Jährige sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat.

Lkw haben immer wieder Probleme, um die Kurve am Markt zu kommen – wie sich auch an der Fassade erkennen lässt. © Quelle: Michael Strohmeyer

Verkehr auch in Markranstädt „enorme Belastung“

Dass Schkeuditz eine hohe Verkehrsbelastung aufweist, ist nicht neu. „Schkeuditz wird immer eine Verkehrsbelastung haben“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU): „Und leider erst recht, wenn es eine Baustelle auf der A 9 gibt.“ Bergner sagt, er habe Verständnis für die Beschwerden von Anwohnern. „Wir sind aber geografisch so gelegen, dass eine Bundesstraße durch das Stadtgebiet führt.“ Auch seien Umleitungsstrecken durch die Stadt kein alleiniges Schkeuditzer Phänomen.

Stau auf der Halleschen Straße in Schkeuditz. © Quelle: Michael Strohmeyer

Tatsächlich ächzen auch andere Städte im Leipziger Umland unter einem hohen Verkehrsaufkommen. Taucha hat die B 87, in Markranstädt kreuzen sich im Ortskern zwei Bundesstraßen. „Dies ist eine enorme Belastung für die hier lebenden Menschen“, heißt es aus dem Markranstädter Rathaus. Auch viele Lkws durchqueren Markranstädt: Sie fahren mitunter am Kreuz Rippachtal ab und landen über die A 38 in Markranstädt.

„Können Lkws nicht aussperren“

Die Frage ist nur: Was lässt sich überhaupt tun, um die Verkehrsbelastungen zu begrenzen? „Was wir machen: Wir halten unsere Straßen in Stand und beschränken die Geschwindigkeit beispielsweise an Schulen auf 30 km/h. Was wir aber nicht können: Die B 186 für den Lkw-Verkehr sperren. Da gibt es klare Regularien“, sagt der Schkeuditzer OBM Bergner.

Und was die Umleitungsverkehre angeht: Hier betont die Autobahn GmbH des Bundes, dass Umleitungsstrecken rund um die A 9 gar nicht angedacht seien. Tino Möhring, Sprecher der Niederlassung Ost des Bundesunternehmens, weist darauf hin, dass auf der A 9 unter laufendem Verkehr gebaut wird. „Das Konzept sieht vor, dass wir jeweils zwei breite Fahrstreifen pro Richtung durch die Baustelle führen. Eine Umleitung über das nachgeordnete Netz war und ist nicht vorgesehen“, sagt er.

Autobahn GmbH bittet Autofahrer, nicht abzufahren

„Unsere Bitte an alle Verkehrsteilnehmenden ist, auf der Autobahn zu bleiben. Auch bei zähfließendem Verkehr spart man nicht wirklich Zeit, wenn man sich individuell – und in aller Regel durch Navigationssysteme initiiert – Umfahrungen sucht. Das Netz unterhalb der Autobahn kann diese Verkehrsmengen nicht aufnehmen und es tritt der Effekt ein, dass die vermeintlichen Umleitungsstrecken schnell verstopft sind.“ Von all dem ausgenommen seien durch Rettungskräfte angeordnete Vollsperrungen etwa für Bergungsarbeiten. Bis Dezember, sagt Möhring, werde die Autobahn GmbH die aktuelle Baumaßnahme planmäßig abschließen.

In Schkeuditz lässt sich derweil Kurioses beobachten: Wer auf die Polizeiwache am Markt blickt, erkennt Schäden an der Fassade. „Die Laster kommen aus Richtung Dölzig nicht um die Kurve, wenn sie in die Hallesche Straße abbiegen und andersherum“, sagt der Schkeuditzer Werner Dreßler. „Manche Lkw-Fahrer fangen dann an, auf der Kreuzung zu rangieren und blockieren den Verkehr.“ Wieder andere schrammten an der Hauswand entlang – und hinterließen so ihre Spuren.

