﻿Baustelle an der Schkeuditzer B 186 schreitet voran – Einschränkungen im Verkehr noch bis Jahresende

Eine Behelfsumfahrung wurde eingerichtet: Brückenbauarbeiten an der Schkeuditzer B 186 am Fließgewässer Zschampert

Schkeuditz. Die Baumaßnahme zur Umverlegung des Zschamperts an der B 186 in Schkeuditz schreitet voran. Der Durchlass an der Bundesstraße wird im Bereich der Neuen Luppe durch ein Brückenbauwerk erweitert, um eine naturnahe und nachhaltige Gewässerentwicklung zu ermöglichen. Für den neuen Brückenbau werden derzeit sieben Meter lange Spundwände in das Erdreich getrieben. Diese dienen beiderseitig für das zukünftige Fundament der Brücke, bis Ende Februar sollen diese Arbeiten beendet sein. Grund ist der Naturschutz für Vögel und Wildtiere während der Brutzeit im Frühjahr.

Verkehrsbehinderungen bis Ende des Jahres

Noch bis Ende Dezember 2023 müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der B­ 186, die Dölzig und Schkeuditz verbindet, auf Einschränkungen einstellen. So ist die Bundesstraße zwischen Neue Luppe und Abzweig Kleinliebenau voll gesperrt, eine Umfahrung ist über eine eingerichtete Behelfsfahrbahn möglich. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine mobile Ampelanlage. Der Fußgängerverkehr wird laut Stadt am Fahrbahnrand der Behelfsstraße mit Anbindung an den vorhandenen Geh- und Radweg geführt. Radfahrer werden gebeten, hier abzusteigen.

Neue Lebensadern für den Auwald

Die Bauarbeiten am Zschampert stellen einen wichtigen Abschnitt im Gesamtprojekt „Lebendige Luppe“ dar, das zum Ziel hat, dem Auwald neue Lebensadern zu schenken. Nach Angaben der Projektverantwortlichen soll das Gewässer in sein historisches Bett zurückverlegt werden. Der bisher einen Kilometer lange und begradigte Bachabschnitt nördlich des Saale-Leipzig-Kanals soll demnach wieder nach Westen strebend eine Länge von 6,5 Kilometer aufweisen. Durch eine naturnahe Umgestaltung könne damit die Wasserversorgung des umliegenden Auwalds ermöglicht werden. Die Umweltorganisation Nabu ist neben den Städten Leipzig und Schkeuditz sowie der Universität Leipzig und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an dem Projekt beteiligt.