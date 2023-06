﻿„Optimale Bedingungen“ – neuer Behandlungskomplex des Krankenhauses Altscherbitz eröffnet

Freibäder der Torgauer Region

Region Torgau: Was kostet der Badespaß in diesem Sommer?

In dieser Woche hat auch das letzte Freibad der Torgauer Region, das Waldbad in Mehderitzsch, geöffnet. Wann sind die Bäder offen? Was kostet ein Badbesuch, was hat sich verändert – ein Überblick.