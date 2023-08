66-Jähriger will nicht zahlen: Streit um Fahrtkosten eskaliert

Im Berufsverkehr am Dienstagmorgen

Klimaaktivisten blockieren Straßen in Leipzigs Südvorstadt

Mitglieder der „Letzten Generation“ haben am Dienstag in Leipzig zwei Straßen in der Südvorstadt blockiert. Der Verkehr kam an den Betroffenen Stellen in der Südvorstadt zum Erliegen, eine Umleitung wurde eingerichtet. Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Behinderungen noch an.