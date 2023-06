Schkeuditzer Kreuz

Autofahrerin gerät erst ins Schleudern und dann in den Graben

Eine 26-Jährige ist am Freitagabend mit ihrem Pkw im Bereich der A9 zur A14 Richtung Dresden in den Graben gefahren.

Eine 26-Jährige ist am Freitagabend mit ihrem Auto am Schkeuditzer Kreuz in den Straßengraben gefahren, als sie auf die A14 in Richtung Dresden auffahren wollte.