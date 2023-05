﻿Große See-Bühne und mehr – das ist neu am Biedermeierstrand bei Leipzig

Der Biedermeierstrand am Schladitzer See nördlich von Leipzig soll noch attraktiver werden. Die See-Bühne wird erweitert, ein historischer Bereich entsteht, ein neues Musical kommt. Hier die Details.

Schkeuditz. Als Paradies für Wassersportler ist der Schladitzer See schon länger bekannt – zunehmend ist es aber auch die Kultur am Biedermeierstrand, die viele Menschen hierhin zieht. An einem Sommertag kann das dann durchaus so aussehen: Auf dem Wasser ziehen Windsurfer und Stand-up-Paddler ihre abendlichen Runden, und am südlichen Ufer des Gewässers verfolgen Hunderte Musicalaufführungen und Konzerte. Hier, am Biedermeierstrand, gibt es außerdem einen Sandstrand, eine Eismanufaktur – und eine Großbaustelle, noch zumindest.