Am Sonntagnachmittag

Am Schladitzer See musste ein am Sonntagnachmittag ein Rettungshubschrauber wegen eines Badeunfalls landen.

Ein 23-jähriger Mann musste am Sonntagnachmittag nach einem Badeunfall in der Schladitzer Bucht ins Krankenhaus gebracht werden. Es war der zweite Rettungseinsatz innerhalb weniger Wochen an dem Badesee in der Gemeinde Rackwitz.

