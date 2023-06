﻿Schladitzer See: Mann gerät beim Schwimmen in Not

Leipzig. Am Schladitzer See ist es am Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall gekommen. Wie die Polizei gegenüber der LVZ mitteilte, war ein Mann gegen 15.30 Uhr beim Schwimmen in Not geraten. Er wurde aus dem Wasser geholt und von Ersthelfern versorgt.

Anschließend wurde der Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

LVZ