Winterschäden in Leipzig

Wo befinden sich die schlimmsten Schlaglöcher in Leipzig? LVZ-Leser haben in einer Umfrage mehrere Strecken benannt – darunter auch die Landsberger Straße, die LVZ-Fotograf André Kempner hier in Szene gesetzt hat.

Die LVZ hat ihre Leser in Leipzig aufgerufen, die schlimmsten Schlaglöcher mitzuteilen. Hier sind die zehn am häufigsten benannten Buckelpisten. An einigen hat die Stadt bereits gearbeitet.

