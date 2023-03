﻿Schlaglöcher in Leipzig und die Verwaltung des Mangels

Asphalt in schlechtem Zustand: Auch in der viel befahrenen Harkortstraße gegenüber des Bundesverwaltungsgerichts gibt es Schlaglöcher.

Leipzig. Die Problematik ist so alt wie die Erfindung des Asphalts. Sobald der Winter sich verabschiedet, offenbart er Hinterlassenschaften, die in der warmen Jahreszeit noch lange an ihn erinnern: Krusten und Löcher, die in zweiter Linie hässlich sind und in erster gefährlich.

Krater beschädigen Felgen, Stoßdämpfer und Reifen, aber selten die Gesundheit von Fahrerinnen und Fahrern. Für Radler können die Schlaglöcher deutlich heftigere Folgen haben. Die allgemeine Vermutung, durch den spürbaren Klimawandel müssten doch die Schäden durch Frost sinken, trügt: Auch bei insgesamt milden Wintern reichen schon wenige Tage Minusgrade, damit sich das Wasser in der Bitumendecke gefriert und sie beim Auftauen zum Platzen bringt.

Stadt in der Dauerpflicht

So oder so steht die Stadt in der Dauerpflicht, die teils gravierenden Schäden im wahrsten Wortsinn möglichst schnell auszubügeln. „Es wäre schön, wenn Steuermittel auch mal für diese Zwecke ausgegeben werden!“, schreibt jemand auf der Mängelmelder-Seite der Stadt. Das ist übrigens jedes Jahr der Fall: Zuletzt standen dafür 7,3 Millionen Euro im Haushalt.

Allerdings geht das nicht so schnell, wie es jede und jeder vor der eigenen Haustür oder auf der Arbeitsstrecke gern hätte: Leipzigs Straßennetz ist 1725 Kilometer lang. Da ist Geduld gefragt, zumal nun noch Bitumen knapp wird, das aus Mineralöl gewonnen wird. Die Verwaltung des Mangels gehört längst zum Alltag. Finanziell wie materiell, inner- und außerhalb des Rathauses.