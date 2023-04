﻿Schlaglöcher in Leipzig: Was macht die Kommune mit den Hinweisen der Bürger?

Leipzig. Mehrere Dutzend Hinweise haben LVZ-Leserinnen und Leser im Rahmen einer LVZ-Umfrage zu den am meisten von Winterschäden betroffenen Straßen gegeben. Interessant: Die zehn am häufigsten genannten Bereiche werden auch von der Stadt Leipzig fast alle als „besonders betroffen“ eingestuft – mit einer Ausnahme.

Wie berichtet, hatten Bürgerinnen und Bürger folgende Straßen (zum Teil nur in einzelnen Abschnitten) als Schlagloch-Hotspots benannt: Georg-Schumann-Straße, Zweinaundorfer Straße, Landsberger Straße, Koburger Straße, Merkwitzer Straße, Stötteritzer Straße, Richard-Lehmann-Straße, Rostocker Straße, Bahnhofstraße Wiederitzsch und Lindenthaler Hauptstraße. Bis auf die letztgenannte korrespondieren die Angaben mit den Einschätzungen des Verkehrs- und Tiefbauamtes, wie die Stadt mitgeteilt hat. Die Lindenthaler Hauptstraße weise lediglich einige Abplatzungen auf.

Die Schadstellen seien erfasst und in das laufende Instandhaltungsprogramm aufgenommen worden – wie berichtet, gab es an einigen Straßen bereits Ausbesserungsarbeiten. Oberste Priorität hat nach Angaben der Behörde die Beseitigung von Gefahrstellen. Danach gehe es mit Schlaglöchern im Hauptstraßennetz und dann im Nebenstraßennetz weiter. Bei ausschließlichen Schäden im Gleisbereich seien die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zuständig – so etwa in der Zweinaundorfer, in der Stötteritzer und in der Richard-Lehmann-Straße (Bereich der Schlachthofbrücke). „Daher wurden die LVB seitens des Verkehrs- und Tiefbauamtes gebeten, die Schadstellen umgehend zu beseitigen“, so die Stadt, „die Kolleginnen und Kollegen dort haben signalisiert, dass sie sich darum kümmern.“ In Landsberger und Koburger Straße seien sowohl Gleis- als auch Straßenbereiche betroffen.

Aufgrund der Witterungsbedingungen des Winters gebe es im gesamten Stadtgebiet Schäden, allerdings könne man nicht von einer überdurchschnittlichen Schadensbilanz sprechen-

Wie entsteht ein Schlagloch?

„Betroffen sind aufgrund ihrer Bausubstanz überwiegend Straßen, deren konstruktiver Aufbau überaltert und deren Fahrbahndecke verschlissen ist“, so die Stadt. Deckschichten seien Verschleißschichten mit einer Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren. Mit zunehmendem Alter entstünden Risse, durch die Wasser eindringen könne. Das führe zu Schäden in der Deckschicht und in der gesamten Fahrbahnkonstruktion – vor allem bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Eine gesonderte Kostenplanung für Schlaglöcher gibt es nicht. Bezahlt wird das Ganze im Rahmen der Straßenunterhaltung, für die in diesem Jahr rund 7,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Zur Straßenunterhaltung zählen unter anderem auch die Bewirtschaftung der Straßenentwässerung und die Pflege von Grünflächen an den Straßen.