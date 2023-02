Schlecht für RB-Fans: Streik lässt Straßenbahnen still stehen

Ausgerechnet am Match-Day will die LVB mit einem Warnstreik die Straßenbahnen im Depot lassen. Wer also zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Abend in die Red-Bull-Arena will, muss wahrscheinlich flexibel sein. Und wohl auch mehr Zeit einplanen. Bessere Nachrichten gibt es für alle Hobbyhandwerker: Leipzigs größter Baumarkt öffnet am Mittwoch.

wenn Gewerkschaften in Tarifkämpfen die Muskeln spielen lassen und zum Streik blasen, dann wird gern der revolutionäre Dichter Georg Herwegh (1817-1875) zitiert: „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will“. Am Mittwoch könnten im Leipziger Straßenbahnnetz tatsächlich viele Räder still stehen: Verdi hat angekündigt, ganztägig die LVB zu bestreiken.

Und das ausgerechnet am Match-Day: Am Mittwochabend treffen bekanntlich RB Leipzig und Manchester City im Champions-League-Achtelfinale aufeinander. Viele Fans nutzen bei solchen Spielen die Straßenbahn - auch, um das bekannte Parkchaos zu vermeiden. Nun heißt es: Flexibel sein und weitaus mehr Zeit einplanen. Als Fan kann man sich sicher eine schönere und entspanntere Art der Einstimmung auf ein solches Spitzenspiel vorstellen.

Verdi begründet die harte Linie mit dem Stillstand in den Verhandlungen. Man wolle mit dem Arbeitskampf zeigen, wie ernst die Lage ist, sagt ein Sprecher. Die Gewerkschaft will zugleich auf das ganz große Besteck verzichten: Im Unterschied zum letzten Freitag werden diesmal Horte und Verwaltungen nicht bestreikt. Dennoch bleibt der fade Beigeschmack, dass Verdi bewusst die große Fußballbühne nutzt und damit ein erneutes Verkehrschaos rund um die Red Bull Arena billigend in Kauf nimmt. Allen mühsamen Versuchen, das Park&Ride-Angebot den Fans in Leipzig endlich schmackhaft zu machen, wird so ein Bärendienst erwiesen.

Wie Sie trotz des LVB-Streiks noch pünktlich zum Spiel von RB gegen Manchester City kommen, haben wir hier für Sie zusammengefasst

Mit der Bimmelbahn durch den Baumarkt: Am Tag vor der Eröffnung des neuen Hornbachs auf der Alten Messe durften Pressevertreter bereits einmal die Verkaufsräume besichtigen. Leipzigs größter Baumarkt in der alten Messehalle 17 öffnet für das breite Publikum am Mittwoch bereits ab 7 Uhr. © Quelle: Andre Kempner

Der Hornbach-Baumarkt auf der Alten Messe geht an den Start. Mit 14 000 Quadratmetern ist er einer der größten Märkten des Pfälzer Familienunternehmens und aktuell auch der modernste. Einen ersten Blick in die Verkaufsräume durfte meine Kollegin Kerstin Decker werfen. Hier ist ihr Erfahrungsbericht.

Ich habe wegen des Diebstahls auf der Messe so viel geweint. Ich glaube, ich habe dem Täter leid getan. Afshin Khamoddost Teppichhändler aus Hamburg, der auf der Haus-Garten-Freizeitmesse am Wochenende den Diebstahl eines 28 000 Euro teurer Teppich gemeldet hatte

Ganztägiger Warnstreik in Leipzig: Von Mittwoch 3 Uhr an will Verdi die LVB bestreiken, es wird mit einem großflächigen Ausfall im Straßenbahnverkehr gerechnet. Meine LVZ-Kollegen werden ab 6 Uhr in einem Liveticker berichten.

Fortsetzung des Lina-E.-Prozesses: Erneut wird am Dresdner Oberlandesgerichts über den Fall der mutmaßlichen Linksextremistin aus Leipzig und ihren Helfern verhandelt.

