Schleusungen in Sachsen - Polizei stößt an ihre Grenzen

vielleicht erinnern Sie sich noch an den Fall aus dem Juli. Damals hatte ein Transporter die deutsch-tschechische Grenze überquert und raste dann auf der A17 in Richtung Pirna, weil die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte. Denn in dem Transporter befanden sich acht Menschen, die illegal nach Deutschland gebracht werden sollten. Es kam zu einem Unfall, eine Frau starb, die sieben anderen Passagiere wurden verletzt.

Die Risikobereitschaft der Schleuser nimmt zu. Auch ihre Aggressivität der Polizei gegenüber. Und Meldungen über Schleusungen häufen sich derzeit wieder. Wurden im ersten Halbjahr 2022 in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 4183 unerlaubte Einreisen festgestellt, waren es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 10.425. Mehr als jede vierte festgestellte unerlaubte Einreise in Deutschland wird im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Pirna erfasst.

Es ist ein Wunder, dass da nicht viel häufiger etwas Schlimmes passiert.“ Michael Engler Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf (in einem Gespräch im Juli)

Die Lage ist angespannt. Sogar so sehr, dass sich die Bundespolizei in Pirna nicht mehr für den Einsatz gegen die Schleuser gewappnet sieht. Der Präsident der Bundespolizeidirektion, André Hesse, warnte in einem Schreiben an das Bundespolizeipräsidium in Potsdam vor einer Überforderung, wie Medien berichten: „Meine Behörde stößt zunehmend an ihre Grenzen“, wird aus dem Schreiben zitiert.

Der Brief der Bundespolizeidirektion in Pirna ist brisant, weil die sächsische Landesregierung mit dem Bund seit mehreren Monaten über die Einführung von Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze streitet. Sowohl Ministerpräsident Michael Kretschmer als auch Innenminister Armin Schuster (beide CDU) haben Bundesministerin Faeser darum gebeten. Sie lehnt den Schritt aber ab, weil die Zahlen der irregulären Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze zu stark schwankten. Mein Kollege Kai Kollenberg fasst die aktuelle Situation zusammen.

Warum seit 2022 mit konstant steigender Tendenz wieder mehr Menschen auf gefährlichen Wegen nach Sachsen kommen, ist trotz vieler Fluchtgründe schwer zu sagen. Fluchtbewegungen hängen letztlich auch vom Wetter ab und der scheinbar günstigen Gelegenheit.

Der Bundespolizei zufolge kommen zunehmend mehr Menschen über die sogenannte Ostroute, über Russland und Belarus, von wo aus sie offenbar auch gezielt weitergeleitet werden. Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat glaubt, dass die zunehmend in Sachsen entdeckten Schleusungen in Autos und Transportern auch etwas mit dem Kontrollverhalten der Bundespolizei zu tun haben könnte.

Einer der zwei verendeten Störche: Er hatte mehr als 600 Gramm Gummibänder gefressen. Die Störche wurden in der Tierklinik in Leipzig behandelt. © Quelle: Montage LVZ/ Wildvogelhilfe Leipzig

Tödlicher Irrtum: Weil die Eltern die Gummibänder wohl für Würmer hielten, mussten zwei Jungstörche sterben. Einer hatte ganze 300 Stück in seinem Magen. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wildvogelhilfe Leipzig die Situation erlebten...

Ehrung: Die 28 sächsischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Special Olympics World Games im Juni in Berlin werden von Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden empfangen.

Internationaler Tag der Katze: Streicheln Sie Ihre Katze besonders liebevoll. Ob Sie ihr oder ihm zum Weltkatzentag auch etwas schenken, liegt natürlich ganz bei Ihnen.

