Schluss mit Lustig? Leipziger Kabarett „Die Funzel“ schließt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wann waren Sie zum letzten Mal im Kabarett? Ich gebe zu: Zur letzten Lachmesse in Leipzig, beim Auftritt von Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker. Also: Viel zu selten. Und wenn, dann sitzt man altersmäßig meist unter seinesgleichen. „Funzel“-Urgestein Thorsten Wolf liegt also richtig, wenn er im LVZ-Interview mit meiner Kollegin Janina Fleischer sagt:

Die Zeit hat gezeigt, dass das althergebrachte Kabarett, so wie wir es kennen und leben, überdacht werden sollte, vor allem bei der Gewinnung neuen, jüngeren Publikums. Thorsten Wolf, Direktor des Leipziger Kabaretts "Die Funzel"

Er sagt aber auch: Die Funzelmannschaft sei zusammen mit dem Publikum älter geworden. Es sei jetzt vielleicht eine gute Zeit und für das Ensemble verdient, „sauber einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten.“

Also wird nun tatsächlich am 28. Oktober in der Strohsack-Passage ein Kapitel Leipziger Kabarettgeschichte zu Ende gehen. Und damit wird wieder etwas weniger gelacht in der Kabarett-Hauptstadt Deutschlands, die dann zum Quartett von vier großen Bühnen schrumpft. Die ersten Reaktionen sind auch schon da: Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke spricht von einem „tiefen Einschnitt“ und sieht die gesamte Kulturlandschaft der Stadt im Umbruch.

Es ist ein Abschied nicht im Zorn, aber mit Wehmut. Die Kulturlandschaft habe sich seit Corona verändert, die Wertschätzung und der Umgang untereinander, sagt Wolf. Und der Unterhaltungsanspruch, den Wolf nicht auf Youtube-Trivialität senken möchte. Bleiben also noch wenige Wochen „Funzel“-Humor: Von „Freude schöner Spötterfunken“ bis „Gnadenlos durchgelacht.“ Das verbleibende Funzel-Programm lesen Sie hier. Und vielleicht hilft noch der tröstende Zuspruch von Heinz Becker. Dessen Schaffenskraft unter der Batschkapp lautet: „Wie lang schaff mer noch?“ – „E halwer Kaschde.“ Na denn, Prosit!

Dass Sponsoren inzwischen von der Kultur zum Sport abwandern, hilft dem letzteren Bereich nur bedingt. Im Spitzensport sind zahlreiche Forscher, Trainer und Techniker von der öffentlichen Förderung abhängig. Diese soll nun deutlich kleiner ausfallen: Der Bund will vier Millionen Euro weniger für die beiden Leistungssportinstitute FES in Berlin und IAT in Leipzig ausgeben. Mein Kollege Frank Schober hat die scharfe Kritik daran aus Leipzig aufgeschrieben. Und mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich gesprochen. Der sagt ganz klar: Kann sich Deutschland keine Spitzentechnik mehr leisten, braucht keiner mehr Goldmedaillen erwarten. Die Alarmglocken schrillen also laut. Werden sie auch zum Weckruf für den Finanzminister?





Bild des Tages

Sie sind leichter, wendiger und leistungsstärker als ihre Vorgänger: Am Montag hat die Fahrradstaffel der Polizeidirektion Leipzig zwölf neue Pedelecs bekommen. Erstmals in Sachsen sind sie mit einem kleinen Blaulicht am Fahrradlenker ausgestattet. Die zwölf Räder sind mittlerweile die dritte Generation seit Gründung der Fahrradstaffel vor fast zehn Jahren. © Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Stress vor Leipziger Schulen: Die Elterntaxis sind wieder unterwegs. Übereifrige Mütter und Väter verursachen vor Schulen mit ihren Autos aber häufig Staus, gefährliche Situationen und sogar Handgreiflichkeiten. Die Elterntaxis sind wieder unterwegs. Übereifrige Mütter und Väter verursachen vor Schulen mit ihren Autos aber häufig Staus, gefährliche Situationen und sogar Handgreiflichkeiten. Die LVZ hat sich vor Leipziger Grundschulen umgesehen und umgehört.

Die größten Probleme in Sachsen: Was sollte die nächste Landesregierung in Sachsen unbedingt anpacken? Vor allem in der Bildungs- und in der Gesundheitspolitik muss das nächste Kabinett in Dresden liefern, findet eine deutliche Mehrheit im Freistaat. Auch die Migration treibt die Menschen um. Was sollte die nächste Landesregierung in Sachsen unbedingt anpacken? Vor allem in der Bildungs- und in der Gesundheitspolitik muss das nächste Kabinett in Dresden liefern, findet eine deutliche Mehrheit im Freistaat. Auch die Migration treibt die Menschen um. Die Ergebnisse unserer großen LVZ-Umfrage zu den drängendsten Problemen in Sachsen lesen Sie hier.

Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle fallen durch: Zumindest bei der Gemeinde Rackwitz. Der 5500-Einwohner-Ort in Nordsachsen hat den aktuellen Airport-Plänen eine Absage erteilt – erneut. Zumindest bei der Gemeinde Rackwitz. Der 5500-Einwohner-Ort in Nordsachsen hat den aktuellen Airport-Plänen eine Absage erteilt – erneut. In ihrer Stellungnahme bemängelt die Gemeinde, dass die überarbeiteten Planungsunterlagen kaum Unterschiede zum alten Entwurf haben. Am Montag endete die Einspruchsfrist gegen die Ausbaupläne des Flughafens.

Wiedereröffnung des Capa-Hauses: Das Capa-Haus ist eine Leipziger Erinnerungsstätte an den Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg, aber auch an den Widerstand und die Befreiung 1945. Das historische Gebäude wurde nach jahrzehntelangem Verfall durch eine bürgerschaftliche Initiative wiederentdeckt und im Zusammenwirken von Kommune, ehrenamtlichen Unterstützern und Museumsfachleuten gerettet.

Tag des offenen Denkmals: Am Sonntag ist es wieder soweit: Gebäude, die sonst verschlossen sind, öffnen ihre Türen für Besucher. Am Dienstag stellt die Stadt Leipzig die Höhepunktes des diesjährigen Denkmaltages vor.

Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Montagabend. Und: Genießen Sie diese Woche: Der Sommer geht in die Verlängerung und bietet Sonnenstunden satt - versprechen zumindest die Meteorologen für Leipzig.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





