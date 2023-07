Schmerzhafte Erinnerungen und Fakten zum Klimawandel - der Samstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

ich bin ein Kind der DDR und habe verschwommene Erinnerungen an meine Kindergartenzeit in einer recht großen Einrichtung in Dessau-Nord. Trotz eingeklemmten Fingern beim Aufbauen der Holzbetten und gewisser Abneigung gegenüber warmer Leberwurst blicke ich heute nicht mit großem Groll auf diese Zeit zurück. Im sozialistischen Betreuungssystem gab es aber auch andere Erfahrungen – zum Teil sehr traumatische.

Dazu gehören zweifellos Berichte aus Wochenkrippen und Kinderwochenheimen. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Kleinkinder über Nacht abgeben zu können, alleinerziehende Müttern, Studierende und Familien in Schichtarbeit vor Überlastung bewahren. So nachvollziehbar diese, auch heute noch bei 24-Stunden-Kitas angewandte Idee sein mag, so realsozialistisch war in der DDR oft die Umsetzung – mit psychischen Langzeitfolgen für Betroffene.

Mein Kollege Björn Meine hat mit der Dresdner Historikerin Heike Liebsch über das System der Wochenkrippen gesprochen. Sie berichtet von maßlos unterbesetzen Einrichtungen, in denen nachts beispielsweise nur der Hausmeister vor Ort war. Zudem hat er sich die Erfahrungen von Betroffenen aus Leipzig angehört, die sich heute in einer Selbsthilfegruppe organisiert haben.

„Wir haben sehr gut gelernt, in der Gruppe zu funktionieren und das zu machen, was von uns verlangt wird“ Maja Bronold über ihre Zeit in einer Leipziger Wochenkrippe

Wir wissen noch nicht, wie Kinder von heute in Zukunft über ihre ersten Lebensjahre denken werden. Tatsache ist, dass sich viele Heranwachsende Sorgen darüber machen, wie ihre Welt in vielleicht zwanzig Jahren aussehen wird, unter welchen klimatischen Bedingungen sie 2040 leben werden. Extremwetterphänomene haben in den vergangenen Jahren zugenommen und auch in Leipzig ist der fortschreitende Klimawandel nicht mehr zu übersehen.

An der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig-Holzhausen werden täglich verschiedenste Messdaten erhoben und in eine 177 Jahre zurückreichende Datenbank eingespeist. Die Informationen sind öffentlich, allerdings auch enorm umfangreich. Wir haben die Daten ausgewertet und für Sie sieben Infografiken zu Temperaturen, Niederschlägen, Stürmen und Gewittern über die Jahrzehnte in Leipzig hinweg gebaut. Unseren neuen Faktencheck zum Klimawandel in Leipzig finden Sie ebenfalls auf LVZ.de.

Mitfahren auf einem Hanomag? Kein Problem auf der „Bulldog-Dampf-Diesel“ am Samstag in Leipzig. Auf dem Agra-Gelände gab es Traktoren, Zugmaschinen und sonstige Oldtimer von mehr als 1000 Ausstellern zu bestaunen. © Quelle: Andre Kempner





Zur großen Oldtimer-Schau „Bulldog-Dampf-Diesel“ sind am Samstag Zehntausende auf das Agra-Gelände geströmt. LVZ-Fotograf André Kempner hat viele Bilder von dort mitgebracht.

Leipzigs SPD mit neuer Doppelspitze : Die bisherige Co-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot trat bei den Vorstandswahlen am Samstag nicht mehr an. Sie wurde mit langem Applaus verabschiedet – und mit Lob für ihre Streitbarkeit, : Die bisherige Co-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot trat bei den Vorstandswahlen am Samstag nicht mehr an. Sie wurde mit langem Applaus verabschiedet – und mit Lob für ihre Streitbarkeit, schreibt meine Kollegin Denise Peikert . Stattdessen gehört künftig neben Holger Mann auch Christina März zum Führungsduo.

Antisemitismus-Beauftragter in Leipzig: Felix Klein sieht die Messestadt als wichtiges und noch zu unbekanntes Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland. Hohe Umfrage-Werte für die AfD und die rechtsextremen Einstellungen gerade in Ostdeutschland Felix Klein sieht die Messestadt als wichtiges und noch zu unbekanntes Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland. Hohe Umfrage-Werte für die AfD und die rechtsextremen Einstellungen gerade in Ostdeutschland bereiten ihm aber Sorgen, so Mark Daniel in seinem Bericht

Kollektive Hochkultur auf der Wiese: Nichts lässt Leipzig so sehr zusammenrücken wie die Konzerte zu „Klassik airleben“, Nichts lässt Leipzig so sehr zusammenrücken wie die Konzerte zu „Klassik airleben“, so Josa Mania-Schlegel in seiner Reportage aus dem Rosental . Er hat beim großen Musikfest Familien und Hundebesitzer getroffen, aber auch alte Freunde, die sich sonst gar nicht mehr sehen würden.

Plagwitz statt Mittelmeerküste: In seinem Roman „Die rote Zora und ihre Bande“ beschreibt der in Jena geborene Kurt Held das Ringen einer Jugendgang mit den Widrigkeiten in einem kleinen kroatischen Küstenort. Am Sonntagnachmittag wird die Geschichte um 17 Uhr auf die Sommertheaterbühne des Bürgerbahnhofs in Plagwitz verlegt.

Gohlis statt Berghain: Das Leipziger Duo Duo Stiehler/Lucaciu verbindet klassische Musik mit Pop. Gesungen wird hier weniger, dafür gibt es sommerlich leichte Melodien – mal analog, mal digital. Bevor es für die Beiden nächste Woche auf die kleinere Bühne im Berliner Berghain geht, spielen sie am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr noch einen Gig im Gohliser Schlösschen.





Wir hoffen, sie haben einen schönen Abend! Kommen Sie gut durch die Nacht!

Ihr Matthias Puppe

Chef vom Dienst

