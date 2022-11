Die Attacken auf Kirchen in Leipzig reißen nicht ab. Jetzt wurde ein Fall aus der Thomaskirche in der City bekannt. Auch auf die Russische Kirche – die zum Andenken an die russischen Opfer in der Völkerschlacht errichtet wurde – schmierten Unbekannte ein „Z“.

Leipzig. In der Stadt sorgen wieder Kirchenschmierereien für Aufregung: In der Thomaskirche wurde eine Grabplatte aus dem 19. Jahrhundert beschmiert, in der Philipp-Rosenthal-Straße die Fassade der Russische Kirche mit einem "Z" – einem Zeichen der russischen Invasionstruppen in der Ukraine – verunstaltet. Während die Schmiererei an der Russischen Kirche bereits entfernt ist, ist die verunstaltete Grabplatte in der Thomaskirche nach wie vor zu sehen. Der Grund: Sie stand bis zur Sprengung in der alten Paulinerkirche am Augustusplatz und ist eine Leihgabe der Universität Leipzig – die jetzt auch über die Restaurationsarbeiten entscheidet. Die Plastik auf der Grabplatte zeigt Dietrich III., auch Diezmann genannt. Angefertigt wurde sie 1841 im Auftrag des sächsischen Königs von Erich Rietschel, einem berühmter Bildhauer des Klassizismus und Schülers von Daniel Rauch in Berlin.

Wachdienst sichert Gotteshaus in der Nacht