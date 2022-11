﻿Verschneite Radwege in Leipzig: Nicht alle Radrouten sicher befahrbar

Schnee und Matsch auf den Radwegen haben Fahrradfahrer am Montagmorgen in Leipzig behindert. Die Straßen waren vom Schneefall zwar größtenteils befreit, das galt jedoch nicht für die Radwege.

Der Fahrradweg in der Lützower Straße in Leipzig ist verschneit und am Montagmittag noch nicht geräumt.

Leipzig. Einige Zentimeter Neuschnee haben in Leipzig und Umgebung am Montagmorgen schon zu Unfällen geführt. Die Straßen waren in Leipzig für den Autoverkehr zwar größtenteils geräumt worden. Das galt jedoch nicht für die Fahrradwege. An vielen Stellen behinderte Schnee und Matsch Fahrradfahrerinnen und -fahrer. Vor allem bei Radwegen, die über einen Gehweg führen, gab es Probleme, sodass teilweise auf die Straße ausgewichen werden musste. Dabei wollte die Stadt mit einem Aktionsprogramm Radwege auch im Winter sicherer und befahrbar machen.

Stadtreinigung Leipzig muss Technik zum Räumen der Radwege anmieten

Auf Anfrage der LVZ erklärt die Stadtreinigung die Lage. Grundsätzlich bestünden für Fahrradwege genau wie für Straßen verkehrsrechtlich die gleichen Anforderungen. „Das heißt, es werden im Rahmen des öffentlichen Winterdienstes nur verkehrswichtige und gefährliche Radwege betreut“, so die Stadtreinigung. Eigentlich sei laut Stadtratsbeschluss vom Februar 2022 die Stadtreinigung für den Winterdienst auf den Radwegen zuständig. In einem ersten Schritt sei dabei geplant, die Radschnellwege von Süd nach Nord und Ost nach West auf einer Strecke von 62 Kilometern zu betreuen.

Das Vorhaben scheitert stellenweise jedoch noch, denn „grundsätzlich fehlt es noch an der entsprechenden Technik, die aktuell angemietet werden muss“. Deswegen erfolge der Winterdienst auf den Radwegen aktuell noch als Zusatzleistung, wenn es genügend Kapazitäten gebe.

Wer die weiteren Hauptradwege betreuen soll, müsse die Stadtverwaltung noch entscheiden. Das könnte nicht ganz unproblematisch werden: „Für diese weiteren 290 Kilometer Strecke wären zusätzliche Schmalspurfahrzeuge (...) nötig. Ebenso müssten die Radwege baulich entsprechend vorbereitet werden, damit eine durchgehende Befahrbarkeit für den maschinellen Winterdienst möglich ist“, so die Stadtreinigung weiter.

ADFC Leipzig: „Wir sind freudig gespannt, wie es diesen Winter wird“

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Leipzig e. V. (ADFC) bestätigt auf Nachfrage der LVZ, dass am Montag viele wichtige Radrouten im Gegensatz zu Straßen nicht geräumt waren. „Selbst wenn es heute geringe Mengen an Schnee waren, war es an vielen Stellen trotzdem sehr glatt. Es war nur stellenweise gestreut“, erläutert Juliana Klengel, Koordinatorin beim Verein. Vor allem an Straßenbahnhaltestellen könnte es gefährlich werden. Oft werde der Schnee neben der Haltestelle auf den Radweg geschoben. Dann müssten die Fahrradfahrerinnen und -fahrer auf die Straße ausweichen – wo die glatten Schienen als zusätzliche Gefahr verlaufen. „Grundsätzlich ist die Priorisierung von vielbefahrenen Wegen wichtig“, sagt Klengel weiter.

Generell beobachtet der ADFC in Leipzig jedoch eine gestiegene Sensibilität und Wahrnehmung gegenüber dem Fahrradverkehr über die vergangenen zwei Jahre. „Wir sind freudig gespannt, wie die Stadt den Schneeräumdienst nach dem Beschluss vom Februar im kommenden Winter umsetzen wird“, ergänzt Michael Kraus, Vorstandsmitglied des ADFC seine Kollegin.

Von rok