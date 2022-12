﻿Schnee in Leipzig: Wie winterlich wird der Dezember?

Mit dem 1. Dezember fängt der Winter an – zumindest meteorologisch gesehen. Und: Er bringt schon in den kommenden Tagen Schnee nach Leipzig.

Leipzig. Es wird kalt in Leipzig. Mit dem Dezemberauftakt kommt Schnee in die Messestadt. Schon in der Nacht zu Freitag sollen in Leipzig Flocken fallen, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage der LVZ. Erwartet werden demnach bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.