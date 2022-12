﻿Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz sorgt für Polizeieinsatz und Umleitungen

Wintereinbruch in Leipzig

Wintereinbruch in Leipzig

Wintereinbruch in Leipzig: In Connewitz haben sich mehrere Menschen am Freitagabend zu einer Schneeballschlacht getroffen. (Symbolbild)

Wegen einer Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz in Leipzig musste am Freitagabend der Straßenbahn- und Buslinienverkehr umgeleitet werden. Bei der Schlacht wurden nicht nur Schneebälle geworfen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket