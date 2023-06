﻿Schnellste Chefin beim Leipziger Firmenlauf: Was die Siegerin am Laufsport fasziniert

Jüdische Woche in Leipzig

Wonne und Farbpracht: der Leipziger Synagogalchor in der Thomaskirche

Ort und Musik passen perfekt: Bei einem Konzert in der Thomaskirche hat der Leipziger Synagogalchor sein Album „Samuel Lampel - Abendgebet für Schabbat“ präsentiert. Denn Lampel, bis 1938 Kantor an der Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße, dachte über Konfessionsgrenzen hinweg.