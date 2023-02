﻿Schöffe krank: Noch keine Plädoyers im Prozess gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef

Leipzig. Kurz vor Schluss gibt es doch noch eine Verzögerung: Aufgrund der Erkrankung eines Schöffen bei der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Leipzig fiel der geplante Verhandlungstermin im Prozess gegen den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Foht (72) am Freitag aus. Eigentlich sollten an diesem Tag bereits die Plädoyers gehalten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft dem damaligen Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt unter anderem Betrug und Bestechlichkeit vor. Er soll seit dem Jahr 2008 in 13 Fällen rund 250.000 Euro an Produktionsdarlehen bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern eingesammelt und häufig nicht zurückgezahlt haben. Die zumeist fünfstelligen Beträge flossen laut Anklage in vielen Fällen an die Firma „Just for Fun“, in der Fohts Protegé Carsten Weidling (56) als Autor tätig war. Weidling unternahm für die Sendung „Wir sind überall“ auch eine Weltreise.

Moderator Carsten Weidling in der vorigen Woche bei seinem Zeugentermin am Landgericht Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Der Ex-TV-Manager hatte die Anklagevorwürfe bereits gestanden. Damit war er auf den vom Gericht vorgeschlagenen Deal eingegangen. Die Kammer stellte ihm im Gegenzug eine Bewährungsstrafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten in Aussicht. Außerdem soll der Entdecker von Florian Silbereisen mehr als 300.000 Euro Schadenersatz an den MDR zahlen. Einen Teil davon soll er bereits beglichen haben. Insofern dürften Plädoyers und Urteil keine allzu großen Überraschungen mehr bergen. Der nächste geplante Verhandlungstag ist der 17. Februar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verfahren „unsinnig und dämlich“

Zuletzt hatte Ex-Moderator Weidling als eine der Schlüsselfiguren des Verfahrens als Zeuge vor Gericht ausgesagt. Sein Auftritt war insofern brisant, als dass er selbst Beschuldigter ist. Nach Angaben des Gerichts ist gegen ihn eine Anklage der Staatsanwaltschaft anhängig. Demnach soll Weidling den einst allmächtigen Unterhaltungsboss erpresst haben. Der Prozess soll am 19. April starten. Geplant sind drei Termine bis Mitte Mai.

Geht es nach dem Angeklagten, könnte es aber auch gar nicht erst zu einer öffentlichen Hauptverhandlung kommen. Weidling meldete sich auf dem Heimflug in seine Wahlheimat Argentinien vom Zwischenstopp im brasilianischen São Paulo mit einer Videobotschaft. Darin deutete er an, dass ein Angebot auf Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage vorliege. „Offenbar war meine Zeugenaussage dahingehend hilfreich, dass man nicht das ganz dringende Bedürfnis hat, das noch einmal vor Gericht zu bringen“, sagte er. Das Verfahren gegen ihn sei „unsinnig und dämlich“.