﻿Schöffenwahl in Leipzig: Stadtrat bremst AfD-Kandidaten erneut aus

Tödliche Partydroge: „Blue Punisher“ auch in Leipzig im Umlauf

Der Tod mehrerer Jugendlicher in Brandenburg, Mecklenburg und in Sachsen-Anhalt, die offenbar mit der Partydroge „Blue Punischer“ in Verbindung stehen, schreckt viele Eltern auf. Die gefährliche Ecstasy-Pille ist nun auch in Sachsen im Umlauf. Und Drogenexperten gehen davon, dass die blauen Tabletten auch in Leipzig auf dem Markt sind.