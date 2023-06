Die Ratsversammlung verweigert einem AfD-Mann die Wahl in das Gremium, das über die Berufung der Laienrichter für die nächsten fünf Jahre entscheidet. Die Konsequenzen sind gravierend.

Leipzig. Eigentlich sollen die sächsischen Gemeinde- und Landkreisvertretungen bis 30. Juni ihre Vertrauensleute für die Schöffen-Wahlausschüsse an den Amtsgerichten wählen. Leipzig, so viel steht aber schon jetzt fest, wird diesen Termin nicht einhalten. Der Stadtrat konnte sich bislang nur auf sechs der erforderlichen sieben Kandidaten einigen. Der Personalvorschlag der AfD fiel im Gegensatz zu den Nominierungen der anderen Ratsfraktionen mittlerweile schon bei drei Wahlgängen durch. Doch ohne die siebente Vertrauensperson droht die ganze Terminkette für die Schöffenwahl in Verzug zu geraten – mit der Folge, dass die Strafverfolgung durch Leipziger Gerichte ab dem nächsten Jahr zum Stillstand kommen könnte, warnt das sächsische Justizministerium.