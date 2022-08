﻿Schornstein der Leipziger Stadtwerke wird gesprengt

Er ist ein Wahrzeichen im Süden: Der 170 Meter hohe Schornstein der Stadtwerke an der Arno-Nitzsche-Straße, der schon 25 Jahre außer Betrieb ist, soll am 15. September gesprengt werden.

Leipzig. Es ist ein Zeugnis der Braunkohlen-Ära in Leipzig: 170 Meter hoch ragt der Schornstein auf dem Stadtwerke-Gelände an der Arno-Nitzsche-Straße über die benachbarten Häuser und Gärten von Connewitz, Marienbrunn und dem Zentrum-Süd. Seit 25 Jahren ist er außer Betrieb. Der Schornstein hat viele Jahre die Stadtsilhouette im Leipziger Süden geprägt. Ab dem 15. September gehört dies der Vergangenheit an – er wird an dem Tag voraussichtlich zwischen 10.55 und 11.10 Uhr gesprengt. Das nicht alltägliche Spektakel wird live im Internet übertragen, teilte die Leipziger Gruppe, zu der die Stadtwerke gehören, am Mittwoch mit.

Anliegende Straßen werden gesperrt

„Mit dem 170-Meter-Riesen verschwindet der größte Schornstein im Leipziger Stadtraum“, sagt Maik Piehler, Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke. Gemäß einer Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig für den 15. September steht dann seine Sprengung an. Anliegende Straßen werden an diesem Tag abgesperrt, Anlieger, Gewerbetreibende und Anwohner vorher detailliert über den Sperrkreis zwischen Panometer an der Richard-Lehmann-Straße, Bahnlinie, HTWK-Sporthalle und Friedhof Connewitz informiert.

Was ist das für ein Schornstein? Ende des 19. Jahrhunderts entstand auf dem Gelände an der heutigen Arno-Nitzsche-Straße ein Gaswerk. Bis 1910 wurden vier Behälter errichtet, die für die Speicherung von Gas und den Druckausgleich im Rohrnetz sorgten. 1952 erhielt das Gaswerk den Namen Gaskokerei "Max Reimann". In den 1970er-Jahren endete die Geschichte des Werks als Erzeugungsort für Stadtgas aus Kohle. Danach wandelte es sich zu einem Standort der Fernwärmeversorgung. In diese Phase fällt auch der Bau des Heizwerkes mit dem 170-Meter-Schornstein. Dessen Grundstein wurde im Mai 1984 gelegt. Ab Januar 1987 wurde er für die Rauchgasabführung eingesetzt. Bereits 1996 kam der letzte Kohlezug. Somit hatte der Schornstein nur eine Betriebszeit von neun Jahren. Zuletzt wurde er übrigens von der Deutschen Funkturm GmbH für die Ausstrahlung von Fernsehsendern genutzt. Die hat dann aber 2016 einen neuen Funkturm an der Zwickauer Straße/Richard-Lehmann-Straße errichtet, um das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD ausstrahlen zu können.

Dreifach-Faltung des Schornsteins geplant

Wie verläuft die Sprengung? Sie wird von erfahrenen Fachleuten ausgeführt. Beauftragt wurde die Firma Reinwald, die 2007 in Leipzig beispielsweise die Industriehalle abreißen ließ, welche für das Gondwanaland im Zoo weichen musste. "Der Schornstein wird durch eine Dreifach-Faltung mit wechselseitig geöffneten Sprengmäulern in Nord-Süd Richtung niedergeführt", erklärt Ulrike Matthes, Sprengmeisterin der Thüringer Sprenggesellschaft. Mit Staub sei zu rechnen, vor allem bei Trockenheit und Wind. Deshalb sollten Anlieger und Anwohner auch über den Sperrkreis hinaus die Fenster schließen, sensible Anlagen abdecken und luftansaugende Anlagen ausschalten. Die Thüringer Experten haben bereits 451 Schornsteine erfolgreich "niedergeführt", wie es in der Fachsprache heißt. Darunter waren auch die Stahlbeton-Riesen der Kraftwerke Franken II (202 Meter), Westerholt (300 Meter) und Castrop-Rauxel (230 Meter).

Wärmespeicher ist 60 Meter hoch

Die Stadtwerke bieten im Leipziger Süden übrigens eine neue Sehenswürdigkeit mit Höhe an. Gemeint ist der 60 Meter hohe Wärmespeicher des neuen Heizkraftwerkes (HKW) Leipzig Süd, das in diesem Jahr ans Netz geht. „Beide Gebäude haben inhaltlich durchaus miteinander zu tun. Das potenziell wasserstofffähige HKW Leipzig Süd steht für die Energieversorgung von morgen. Es ist ein zentrales Projekt im Rahmen unseres Zukunftskonzepts Fernwärme: In ganz Leipzig entstehen moderne, umweltfreundliche Anlagen, damit die Energieversorgung sicher und nachhaltig bleibt“, sagt Piehler.

