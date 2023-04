﻿Gnadenfrist für Schornstein – Sprengung aber noch 2023

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der 170 Meter hohe Schornstein der Stadtwerke in der Arno-Nitzsche-Straße in Leipzig soll im Spätherbst 2023 gesprengt werden.

Leipzig. 170 Meter ist er hoch und durchaus ein Wahrzeichen im Leipziger Süden: der Schornstein der Stadtwerke in der Arno-Nitzsche Straße. Eigentlich sollte der Schlot des ehemaligen Heizwerkes „Max Reimann“ schon im Herbst 2022 verschwinden. Die genehmigte Sprengung wurde allerdings verschoben, um Einwände von Anwohnern zu klären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann muss das höchste Wahrzeichen der Braunkohle-Ära in Leipzig denn nun weichen? „Auf jeden Fall noch in diesem Jahr“, sagt Frank Viereckel, der Sprecher der L-Gruppe, zu denen die Leipziger Stadtwerke gehören, auf Nachfrage. Die Betreiber eines Gebäudes außerhalb des Sperrkreises hatten befürchtet, dass ihr Haus beschädigt wird und dann einsturzgefährdet sei. Mittlerweile sei aber alles geklärt. „Jetzt suchen wir nach einem Zeitfenster.“ Derzeit laufen umfangreiche Bauarbeiten auf der Arno-Nitzsche-Straße in Connewitz, bei denen unter anderem Gleisanlagen sowie unterirdische Leitungen erneuert werden. Solange die nicht abgeschlossen sind, gibt es keine Erlaubnis für eine Sprengung. Eigentlich sind die Arbeiten bis November 2023 angesetzt.

Stadtwerke wollen ihren Riesen noch in diesem Jahr „erlegen“

Es könnte sich aber ein Zeitfenster im September ergeben, heißt es. Das wiederum muss mit der Deutschen Bahn abgestimmt werden, weil die ihre S-Bahn-Strecke dann für zwei, drei Stunden sperren muss. Das soll aber vor Beginn des Weihnachtsmarktes erfolgen, weil die Deutsche Bahn in der Weihnachtszeit keineswegs freiwillig S-Bahnen streichen will. Die Leipziger Stadtwerke indes wollen ihren Riesen möglichst noch in diesem Jahr „erlegen“. „Der Schornstein hat keine Funktion mehr, bröckelnder Putz muss immer wieder gesichert werden. Wir investieren jedes Jahr eine fünfstellige Summe“, so Viereckel. „Und wissen, dass wir ihn nie wieder nutzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende des 19. Jahrhunderts entstand auf dem Stadtwerke-Gelände an der heutigen Arno-Nitzsche-Straße ein Gaswerk. Den Schornstein gibt es seit Januar 1987, er wurde für die Rauchgasabführung eingesetzt. Bereits 1996 kam der letzte Kohlezug. Somit hatte der Schornstein nur eine Betriebszeit von neun Jahren. Zuletzt wurde er übrigens von der Deutschen Funkturm GmbH für die Ausstrahlung von Fernsehsendern genutzt. Die hat dann jedoch 2016 einen neuen Funkturm an der Zwickauer Straße/Richard-Lehmann-Straße errichtet, um das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD ausstrahlen zu können.