﻿Stadtviertel unter einer Matschdecke: Die „Schlamm-Sprengung von Leipzig“

Leipzig. Es ist 15 Uhr, als eine laute Hupe zweimal ertönt: das Signal des Sprengmeisters. Dann drückt Helmut Roller den Knopf. Es ist der 24. Februar 1995 in Leipzig-Plagwitz in der Limburger Straße: Hunderte Schaulustige sind gekommen, um sich die Sprengung eines ehemaligen Kraftwerksschornsteins anzuschauen – unter ihnen Familien mit Kindern. Das verlassene Gelände um den maroden Turm hat sich bereits zu einer Art Biotop mit viel Wasser und Erde entwickelt, wie es der damalige Einsatzleiter Helmut Roller beschreibt. Alle Augen sind auf den 101 Meter hohen Schornstein gerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Hupe folgt das Krachen einer Explosion – der erste Sprengsatz hat gezündet, und der Turm bricht an seinem unteren Ende zusammen. Und dann geht alles ganz schnell: Der Turm fällt nicht wie geplant, sondern kippt längs auf das Gelände des ehemaligen Kraftwerks. Einige der Zuschauenden erkennen schnell, dass etwas schief läuft und suchen hinter Mauern Schutz. Und tatsächlich: Beim Aufprall des Betonriesen fliegen Schlamm und Gesteinsbrocken 120 Meter weit durch die Gegend – der Schornstein ist direkt in eine Matschgrube gefallen. Eine gewaltige Staubwolke steigt gen Himmel. Nach damaligen Beschreibungen trauten sich einige Zeugen des Geschehens erst Minuten später aus ihren Verstecken hervor und waren sichtlich verstört wegen der missglückten Sprengung.

Berichterstattung in der LVZ über die missglückte Sprengung in Plagwitz 1995. © Quelle: LVZ-Archiv

Szenerie glich einem „Bombenattentat“

Das Gebiet um den Schornstein ist verwüstet. In der LVZ wird die Szenerie damals mit dem Anblick eines „Bombenattentats“ verglichen: Die umliegenden Straßen und frisch sanierten Häuser, vor allem die in der Zschocherschen Straße, sind mit Schlamm bedeckt, Dächer, Fenster, Wohnungen und Geschäfte beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ladenbesitzer, die die Scherben von zerbrochenen Fenstern zusammenkehren, beschweren sich, Autobesitzer schimpften über kaputte Windschutzscheiben und Blechschäden. Einige Anwohner werden monatelang mit den Folgen der Sprengung zu kämpfen haben: Ganze Wohnungen sind betroffen, überall liegen Schlamm und Scherben. Viele fragen sich nach der Schlammschlacht: Was ist missglückt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die zweite Sprengung hat nicht das gebracht, was sie bringen sollte“, sagt Sprengmeister Helmut Roller damals in einem Fernsehinterview. Er wüsste aber auch nicht, was genau schiefgegangen sei, er müsse mal mit dem Statiker sprechen.

Der damals verantwortliche Statiker war Rainer Melzer, welcher auch heute noch in der Branche tätig ist. In den Jahren danach war Melzer an zahlreichen erfolgreichen Sprengungen beteiligt. Die Frankfurter Allgemeine nannte ihn vor einem Einsatz in der Mainmetropole sogar „deutscher Sprengpapst“. Und Melzer erklärte zu seinen Einsätzen: „Die reine Freude ist das nie, weil zu viele Risiken in Sprengabbrüchen stecken.“

Eine detaillierte Aufklärung bekamen die Anwohner in Leipzig nicht. Der angerichtete Schaden, der insgesamt im fünfstelligen Bereich lag, wurde zumindest teilweise von einer Versicherung übernommen.

Berichterstattung in der LVZ über die missglückte Sprengung in Plagwitz 1995. © Quelle: LVZ-Archiv

Die Lehren aus der Schlamm-Sprengung von Leipzig

„Die konkrete Fehlerquelle zu finden, ist bei so etwas nicht einfach“, sagt André Schewcow, Geschäftsführer der deutschen Sprengunion GmbH. Das Ereignis von damals sei Schewcow zufolge als die „Schlamm-Sprengung“ von Leipzig in der Branche bis heute bekannt. Seitdem sei der Erfahrungsschatz der Verantwortlichen allerdings um ein Vielfaches gewachsen, die Technik habe sich verbessert und man konnte konkrete Lehren aus dem Fall ziehen: Am wichtigsten sei das richtige Material für das sogenannte Fallbett – die Fläche, auf die der Turm fallen soll. Wenn dieses zum Beispiel kleine Hohlräume aufweist, fliegt nicht so viel umher. Außerdem seien laut Schewcow die Kalkulationen im Vorfeld deutlich genauer, und es gilt immer das Vier-Augen-Prinzip. Sprengungen verlaufen heutzutage in den meisten Fällen wie geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sperrkreis für den 10. September

Dennoch lassen sich vereinzelt ähnliche Vorfälle wie in Leipzig auch in jüngerer Vergangenheit finden: Zum Beispiel im sächsischen Elsterberg ist im April 2015 ebenfalls eine Schornstein-Sprengung missglückt. Der 122 Meter lange Schornstein eines ehemaligen Kunstseidenwerkes fiel nicht wie geplant auf die extra vorbereitete Fläche, sondern daneben in die Weiße Elster. Die Bergung der vielen Einzelteile aus dem Fluss dauerte lange.

„Negativbeispiele machen immer mehr Schlagzeilen“, sagt André Schewcow von der Sprengunion über die missglückte Schlamm-Sprengung in Plagwitz 1995. © Quelle: LVZ-Archiv

Negativbeispiele machen mehr Schlagzeilen

Damit die Sprengung des mit 170 Metern sehr hohen Schornsteins im Leipziger Stadtteil Connewitz am Sonntag, 10. September, wie geplant abläuft, ist Sprengmeisterin Ulrike Matthes mit ihrem Team im Einsatz. Auch wenn Sprengungen für Menschen aus der Branche reine Routine sind und in den allermeisten Fällen gut verlaufen, sagt Matthes, dass sie in dem Moment kurz vor einer Sprengung nach wie vor eine gewisse Anspannung spüre. Vermutlich auch, weil über eine missglückte Sprengung mehr berichtet wird, als über geglückte, wie auch Schewcow betont: „Man spricht immer nur über die Negativbeispiele“. Über den Fall aus Plagwitz wurde viel berichtet, und Fragmente dessen sind bis heute zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teile des 1995 gesprengten Schornsteins sind bis heute in der Limburger Straße zu sehen. Das verlassene Gelände ist in den vergangenen Jahren zu einem beliebten „Lost Place“ geworden. Der Zutritt ist verboten, doch für manche ist es eine touristische Reise. Sie kommen, um Fotos zu machen oder sich in den Ruinen vorzustellen, wie es dort wohl aussah, als das Kraftwerk noch in Betrieb war. Zwischen all den Neubauten im Leipziger Westen sind die Ruinen ein Relikt aus einer anderen Zeit, und auch die noch sichtbaren Reste des alten Schornsteins erinnern an früher.

LVZ