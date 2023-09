﻿Multitasking und kühler Kopf: Ulrike Matthes leitet Schornstein-Sprengung

Leipzig. Wenn am 10. September der 170 Meter hohe Schornstein der Leipziger Stadtwerke fällt, dann leitet eine Frau aus Thüringen die Sprengung. Ulrike Matthes stammt aus Rottenbach am nördlichen Rand des Thüringer Waldes, unweit von Bad Blankenburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit zwei Jahren ist sie Chefin der Firma Thüringer Sprenggesellschaft (TSG) in Kaulsdorf, was rund 30 Kilometer weiter östlich im Saaletal liegt. Beruflich kommt die 40-jährige Diplom-Ingenieurin für Baumanagement und Sprengmeisterin aber viel in Deutschland herum.

Ob gewaltige Wohnblöcke in Duisburg oder ein Kohlebunker in der Lausitz, ob eine alte Sprungschanze in Bayern, Industrieanlagen in Baden-Württemberg oder Windräder in Westfalen, die von leistungsfähigeren Exemplaren ersetzt werden: Die Traditionsfirma TSG hat einen ausgezeichneten Ruf und wird daher gut gebucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Trotzdem seien solche Aufträge wie der am Sonntag für das elfköpfige Team aus Kaulsdorf schon etwas Besonderes. Denn nicht nur die 1987 erbaute Esse in der Arno-Nitzsche-Straße 35 sei ungewöhnlich hoch, sondern das gelte ebenso für das öffentliche Interesse: weil der Eingriff in einem recht dicht bebauten Stadtgebiet erfolgt. Die Sprengung in dem komplett abgeriegelten Areal wird voraussichtlich zwischen 10 und 10.30 Uhr stattfinden – und im Livestream auf www.lvz.de übertragen.

Das Alltagsgeschäft des Thüringer Unternehmens spielt sich hingegen meist ohne Publikum ab – in Steinbrüchen und Kiesgruben, die sich der Fachleute aus Kaulsdorf bedienen. Dabei war es eher Zufall, dass Ulrike Matthes vor zehn Jahren zu dieser Firma und damit ins explosive Metier fand.

Als Bewerber sonst allein Männer im Gespräch

„Nach meinem Studium und einer weiteren Tätigkeit an der Bauhaus-Universität Weimar wurde ich 2013 von einer Personalvermittlungsfirma angefragt, bei der ich meine Daten hinterlegt hatte“, sagt sie. „Dabei wusste ich anfangs nicht, dass es sich beim Interessenten um eine Sprengfirma handelt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der damalige TSG-Geschäftsführer Martin Hopfe und seine Frau Brigitte suchten mehr ingenieurtechnisches Personal, erzählt Matthes. „Es waren noch weitere Bewerber – wohl durchweg Männer – im Gespräch. Doch nach einem Praktikum entschieden sich Herr und Frau Hopfe schließlich für mich. Meine Familie hatte bis dato nichts mit Sprengen zu tun.“

2014 fing sie in Kaulsdorf an. In der folgenden Zeit nahm Ulrike Matthes berufsbegleitend an drei Lehrgängen der Dresdner Sprengschule teil – einer wahren Institution auf diesem Gebiet, die seit 1971 an der Heidenschanze 6-8 im Süden der heutigen Landeshauptstadt residiert. Neben verschiedenen Arten der Sprengtechnik unterrichtet die Schule zum Beispiel Kampfmittelbeseitigung, Gefahrguttransport und Pyrotechnik.

Befähigung von der Dresdner Sprengschule

„Der Weg zur Sprengberechtigten läuft nicht über ein Studium oder eine Ausbildung“, erklärt die stets ruhig wirkende Ingenieurin. „Es handelt sich um Weiterbildungen durch praktische Erfahrungen, die mit Nachweisen an der Teilnahme von Sprengungen und der Absolvierung eines theoretischen Teils erfolgen.“

Nach erfolgreichem Abschluss der Dresdner Schule in drei Fachdisziplinen habe sie einen Befähigungsschein gemäß Paragraf 20 des Sprengstoffgesetzes erhalten. Das Dokument ist die Erlaubnis dafür, selbst Sprengungen zu leiten. Seit ihrem Eintritt in die Thüringer Sprenggesellschaft vor neun Jahren trug sie bereits mehr als 100-mal die Verantwortung dafür.

Neben dem Schlot der Stadtwerke wurden wellenförmige Sandhügel aufgeschüttet. Sie sollen die Wucht des Aufpralls auf den Boden nach der Sprengung dämpfen. © Quelle: Jens Rometsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell sehe sich die Branche keineswegs als Zerstörer, sondern als jemand, der Platz für Neues schafft. Dass dabei – wie allgemein im Baugewerbe – Männer dominieren, habe vielleicht noch mit dem hergebrachten Arbeitsbild zu tun.

„Da steht man im Winter bei gefühlten minus 30 Grad bei einer Abbruchsprengung im Freien, ist Wind und Kälte ausgesetzt. Und im Sommer sind es gefühlte 40 Grad plus bei einer Großbohrlochsprengung im Steinbruch – wegen der Kesselwirkung.“

Besondere Eigenschaft bei Überraschungen

Dennoch würden neben Sprengberechnungen und praktischen Erfahrungen andere Bereiche immer wichtiger – vom Management der Sperr- und Evakuierungsszenarien über den Umgang mit Behörden bis zur Betriebswirtschaft. „Meine männlichen Kollegen – auch ehemalige – haben mich dabei stets unterstützt.“ Daran habe sich nichts geändert, als sie vor zwei Jahren von Familie Hopfe gebeten wurde, ihre Nachfolge in der Firmenleitung anzutreten.

„Unser Job ist nicht gefährlich, wenn man ihn gewissenhaft und unter der Berücksichtigung der relevanten Sicherheitsaspekte ausübt“, betont Ulrike Matthes. Um immer einen kühlen Kopf zu bewahren, brauche sie aber ein Team, auf das sie sich verlassen kann. Zum Glück habe sie das bei der TSG zu 100 Prozent gefunden.

„Aber zehn Minuten vor einer Sprengung werde ich dann innerlich auch angespannt.“ In unvorhersehbaren Situationen helfe ihr eine Eigenschaft, die man als Mutter von zwei kleinen Kindern fast automatisch hat: „Das ist meine Multitasking-Fähigkeit. Ich kann schnell Entscheidungen treffen.“

LVZ