Schrecken in Colditz: Wie eine Familie eine Kleinstadt terrorisierte

viele stellen sich nach der Razzia in Colditz vor einigen Monaten die Frage: Was ist in der sächsischen Kleinstadt genau passiert? Genauso interessant ist aber auch die Frage: Wie konnte Colditz passieren? Das Was ist ziemlich gut dokumentiert – auch in Gerichtsakten. Über Jahre haben Ralf N. und seine Söhne Uwe und Andreas eine rechtsextreme Welt geschaffen, die den Ort lähmte. Immer wieder kam es zu Sieg-Heil-Rufen, brutalen Überfällen und Anschlägen. Entweder auf erklärte Linke oder auf „einfache Bürger“, die es wagten, dem Trio die Stirn zu bieten.

In den Wohnhäusern und Lagerhallen der Familie fanden Zoll und Bundespolizei im März dann Crystal-Meth im Wert von einer halben Million Euro, eine Cannabisplantage mit 2600 Pflanzen, mehrere Waffen, 32.000 Euro in bar. Luxuskarossen der Männer wurden abtransportiert, darunter ein Lamborghini mit goldenen Felgen.

Die Rücksichtslosigkeit und Brutalität von Ralf, Uwe und Andreas N. ist beängstigend. Die Ohnmacht der Betroffenen ist spürbar. Sogar ein ehemaliger Bürgermeister von Colditz wurde während seiner Amtszeit vom gelernten Fleischer Ralf N. verprügelt. Gemeldet hatte das Opfer dies aus Angst nie. Meine Kollegin Antonie Rietzschel und Autor Thomas Datt beschreiben in ihrem Text eindrücklich die beklemmende Situation in Colditz.

Deswegen ist die Erleichterung darüber, dass die drei Männer nicht mehr da sind, dass ihnen nun lange Haftstrafen drohen, dass sich die Landespolitik mit dem Fall beschäftigt, nachvollziehbar. Viele fragen sich aber auch: Warum erst jetzt? Wie konnte Colditz passieren? Das gilt es, aufzuarbeiten.

Wir haben es in Colditz offenbar mit einer verfestigten Struktur von rechtsextremer Clan-Kriminalität zu tun gehabt.“ Valentin Lippmann (Grüne) Innenpolitiker

Nach Jahren, in denen Polizei und Staatsanwaltschaft sich nicht mit der Lage in der Kleinstadt bei Leipzig beschäftigten, fällt nun das Schlaglicht auf den Ort. Der Innenausschuss des sächsischen Landtags befasst sich mit dem Thema. Doch die Opposition kritisiert das Vorgehen des Innenministeriums. Die Behörde sei in den vergangenen Monaten sehr zurückhaltend gewesen, sobald es um die Einordnung des Falls ging.

Anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine haben sich am Donnerstag zahlreiche Menschen unter dem Motto „Ungebrochen, unabhängig! Für eine freie Ukraine“ auf dem Leipziger Markt versammelt. © Quelle: Christian Modla

Die Leipziger Ethnologin Birgit Scheps-Bretschneider hat im Alleinflug geschafft, was der Außenministerin versagt blieb: Birgit Scheps-Bretschneider hat im Alleinflug geschafft, was der Außenministerin versagt blieb: die Rückgabe von vier Objekten an die australischen Kaurna.

Bei einigen Tafeln in Sachsen herrscht Ausnahmezustand: Wegen der Krisen der vergangenen Jahre sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. herrscht Ausnahmezustand: Wegen der Krisen der vergangenen Jahre sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Doch wie lange ist diese Unterstützung noch möglich?

Tief erschüttert hat die Feuerwehr Spröda-Poßdorf auf den Tod eines Kameraden reagiert. Der 42-jährige Familienvater war am Tag der Einschulung seines Sohnes unerwartet gestorben. Nun haben bereits über 1200 Menschen für die Familie gespendet – hat die Feuerwehr Spröda-Poßdorf auf den Tod eines Kameraden reagiert. Der 42-jährige Familienvater war am Tag der Einschulung seines Sohnes unerwartet gestorben. Nun haben bereits über 1200 Menschen für die Familie gespendet – und die Aktion läuft weiter.

Zum seinem ersten Heimspiel der noch sehr jungen Fußball-Bundesligasaison empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Los geht es in der Red Bull Arena um 20.30 Uhr.

