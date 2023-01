﻿Leipziger Kult-Leuchtwerbung: Schriftzug der Milchbar Pinguin wird saniert

Diebstahlserie in Leipzig

VW-Transporter in Lindenau gestohlen – Besitzerin ortet ihr Fahrzeug

Ein neuer Fall in der Diebstahlserie? Unbekannte haben am Freitag einen VW Multivan gestohlen. Die Besitzerin konnte ihn noch am gleichen Morgen orten.