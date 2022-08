Eine Woche vor dem Schulstart in Sachsen hat am Montag in Leipzig eine Initiative unter dem Titel „Schule macht krank“ über Schulangst, „Bulimie-Lernen“ und Notenstress informiert. Sie und ihre prominente Fürsprecherin Margret Rasfeld fordern eine Neuausrichtung der Schulbildung und die Umsetzung eines modernen Lernformats, das längst beschlossen wurde.

