﻿Eltern und Schüler im Dschungel der Schul-Apps: Sachsen plant Bündelung der Angebote

Stundenpläne, Hausaufgaben, Schul-Essen: Die meisten Eltern und Schüler in Leipzig und andernorts haben etliche unterschiedliche digitale Anwendungen installiert, um den Schulalltag zu verwalten. Das sächsische Kultusministerium arbeitet daran, wie das vereinheitlicht werden kann.

Leipzig. Wie hat Schule eigentlich funktioniert, bevor es das Internet gab? Aktuell jedoch: 7 Uhr morgens, die Familie trudelt am Frühstückstisch ein. „Hast Du gestern noch Mittagessen für heute bestellt?“, fragt die Mama. Die Tochter, eine Siebtklässlerin, schüttelt wortlos den Kopf. Papa tippt in sein Handy und liest vor, was zur Wahl steht. Bis 8 Uhr nimmt der Schulessen-Lieferant Bestellungen für den Tag an.