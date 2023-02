Schul-Lotterie in Leipzig - das war am Dienstag wichtig

Für Eltern und Kinder gleicht es einem Glücksspiel: In vielen Leipziger Gymnasien und Oberschulen ist der Andrang so groß, dass die Plätze für Fünftklässler verlost werden müssen. Vor der Entscheidung lohnt sich ein Blick auf die gefragtesten Schulen. Das Thema des Tages im „Leipzig Update“ am 7. Februar 2023.

Ende dieser Woche bekommen in Sachsen rund eine halbe Million Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Für 32.000 Grundschüler wird es dann ernst: Mit der Bildungsempfehlung für Oberschule oder Gymnasium müssen sich die Eltern von Viertklässlern bis zum 3. März an drei weiterführenden Schulen ihrer Wahl anmelden. Und das gleicht in Leipzig oftmals einem Glücksspiel.

In vielen Einrichtungen ist der Andrang so groß, dass gelost werden muss. Wer dabei leer ausgeht, wird „weitergereicht“ und kommt unter Umständen auch an der nächsten Schule wieder in eine Verlosung. Es empfiehlt sich daher, mindestens eine Alternative aufzulisten, die nicht überlaufen ist, wie mein Kollege Matthias Puppe heute in seiner großen Schul-Analyse erklärt.

Etwa 4400 Kinder haben für das aktuelle Schuljahr 2022/2023 in Leipzig zusammen mit der Bildungsempfehlung eine Anmeldung für Gymnasien und Oberschulen abgegeben. Unser Überblick zeigt, welche besonders gefragt sind. © Quelle: dpa / Grafiken LVZ

Welche Gymnasien sind besonders gefragt? An welchen Oberschulen gibt es den größten Andrang? Und wo stehen die Chancen gut, einen Platz in einer fünften Klasse zu bekommen? Etwa 60 Prozent der Schüler wollen inzwischen an ein Gymnasium, was den Kampf um die begehrten Plätze dort weiter verschärft, wie die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen. Besonders lang sind die Listen in der Taro-Schule im Zentrum-Süd und der Oberschule Wiederitzsch. Vergleichsweise gut stehen die Chancen dagegen in der Schule am Adler oder im Leibnitz-Gymnasium.

Kein Kind muss Angst haben, am Ende keinen Platz zu bekommen. Aber um nicht auf das Glück vertrauen zu müssen, braucht es beim Bewerben gute Planung. Unser Schul-Überblick bietet dabei Hilfestellung: Hier finden Sie die gesamte Übersicht.

Nachwuchs im Leipziger Zoo Leipzig: Die vier Jahre alte Giraffenkuh Sipiwe hat ihr erstes Kalb zur Welt gebracht. Die Tierpfleger entdeckten den Neuzugang bei den Rotschildgiraffen bereits am Montagmorgen zu Dienstbeginn, wie der Zoo heute bekannt gab. © Quelle: Zoo Leipzig

Das kleine Mädchen wirkt noch etwas unsicher auf den Beinen, ist aber ansonsten gesund und munter. Schon in einigen Tagen könnte die kleine Giraffe für Besucher zu sehen sein.

Wir werden die Becken in unseren Hallenbädern jetzt sukzessive hochheizen. Katja Gläß Sprecherin der Leipziger Sportbäder

Nach dem Energiesparen der letzten Monate haben Stadt und Betreibergesellschaft heute entschieden: Das Wasser in Leipzigs Bädern wird wieder wärmer. Eine Einschränkung für Saunagänger bleibt jedoch bestehen.

Wofür gibt Leipzig Geld aus? Im Stadtrat wird ab 14 Uhr der Doppelhaushalt für 2023/2024 diskutiert. Dabei geht es auch um geplante Investitionen in den kommenden beiden Jahren.

Generalprobe für DHfK-Handballer: Eine letzte Chance, vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Melsungen (16. Februar) die Abläufe zu prüfen, erhalten die Leipziger am Mittwoch. Um 18 Uhr empfangen sie Drittligist EHV Aue in der Trainingshalle der Arena.

