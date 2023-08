Leipziger Polizei kontrolliert vor Grundschulen – Fokus liegt auf „Elterntaxis“

Leipzig. In der ersten Woche des neuen Schuljahrs will die Leipziger Polizei stärker vor den Grundschulen im Stadtgebiet präsent sein. Ziel sei es, vom 21. bis 25. August die Verkehrssituation zu überwachen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Besonderes Augenmerk legen die Beamten demnach auf die „Elterntaxis“.

Diese sorgten nicht nur für „Ärger auf den Straßen vor den Schulen“, sondern vor allem auch für Gefahren. „Im Fokus stehen vorwiegend die Morgenstunden, in welchen die neuen Grundschüler in den ersten Wochen ihren Schulweg antreten“, so die Polizei.

Die Kontrollen sind Teil der Verkehrsaktion „Die Schule hat begonnen“. Sie werden von den Bürgerpolizisten der jeweils zuständigen Polizeireviere, der Verkehrspolizeiinspektion sowie dem städtischen Ordnungsamt und deren Fahrradstaffel vorgenommen.

