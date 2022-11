Ab 1. November sind an vielen Leipziger Schulen die Kosten fürs Schulessen angestiegen. Die Caterer-Firmen dürfen den gesetzlich angepassten Mindestlohn weitergeben.

Leipzig. Diese Nachricht liegt Eltern schwer im Magen: Seit dem 1. November müssen sie mehr fürs Schulessen ihrer Kinder bezahlen. So hat die GFB Catering GmbH, die Menüs für 68 Leipziger Schulen kocht, die Preise erhöht. Die Firma in der Gutenbergstraße ist nur einer von sieben Anbietern, die Leipziger Schulen beliefern – doch auch die anderen mussten in diesen Wochen und Monaten an der Preisschraube drehen. Bei GFB Catering kostet an einigen Schulen – je nach Art der Zubereitung und Bereitstellung, etwa mit frischer Salattheke – ein konventionelles Menü 4,10 Euro, ein zertifiziertes Bio-Menü 4,85 Euro. Die Grundpreise in den Grundschulen ohne Salatbuffet und ohne Cook & Chill werden mit 3,95 Euro angegeben (am 1. Januar 2022 waren es noch 3,25 Euro).

Mindestlohn wird weitergegeben