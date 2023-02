﻿Schulsozialarbeit und Krankenschwester – was ein Leipziger Gymnasium sich wünscht

Nach Corona müssen Schulen viele Probleme bewältigen. Was nötig ist, darüber informierte sich Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Gerda-Taro-Gymnasium in Leipzig.

Leipzig. Es gehört zu den „Vorzeigeschulen“ Leipzigs: das Gerda-Taro-Gymnasium in der Telemannstraße, an dem derzeit rund 1200 Schülerinnen und Schüler von rund 100 Pädagogen unterrichtet werden. Dort informierte sich Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch über die Auswirkungen von Corona auf den Schulbetrieb. Zu diesem Thema wird nächste Woche im sächsischen Kabinett eine Studie vorgestellt – vorher wollte Köpping sich noch aus der Praxis Anregungen holen. Dabei geht es auch um Schulsozialarbeit. „Es ist die größte Schule Leipzigs. Da interessiert mich schon, ob die hier wirklich benötigt wird, welche Probleme zu lösen sind“, so Köpping.

Schulangst und Depressionen nehmen zu

Hintergrund: Die Vereinigung der Gymnasialdirektoren im Freistaat hatte im November 2022 einen Hilferuf per „Brandbrief“ ausgesandt und eine eklatante Zunahme von Schülerinnen und Schülern beklagt, die an psychischen Auffälligkeiten bis hin zu ausgeprägten Erkrankungen leiden. Essstörungen, Selbstverletzungen, Suizidgedanken – immer mehr Kindern und Jugendlichen fällt es schwer, ihren Alltag zu meistern. Seitdem werden die Forderungen von Pädagogen, Elternverbänden, aber auch der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lauter, auch an Gymnasien Schulsozialarbeiter einzusetzen. „Schulangst und Depressionen gibt es bei uns sicherlich auch – aber es sind an unserer Schule Einzelfälle, die in Krankenhäusern oder psychologischer Behandlung sind“, sagt Direktor Uwe Schmidt. Es sei dennoch notwendig, künftig wenigstens einen Schulsozialarbeiter einsetzen zu können, der als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte seiner Gymnasiasten bereitsteht. Die Schule wächst weiter – auf künftig 1300 Schüler.

In Leipzig sind derzeit alle Ober- sowie Förderschulen, zwei Drittel der Grundschulen und vier Gymnasien mit Schulsozialarbeit versorgt. Zum Schuljahresbeginn 2023/24 kommen mit den künftigen Oberschulen Hainbuchenstraße und 205. Schule (Interim: Max-Planck-Straße; künftig Neubau in Mockau-Nord) zwei weitere Standorte hinzu.

In Sachsen gibt es seit 2017 ein entsprechendes Schulsozialarbeiter-Landesprogramm. 2022 standen dafür für etwa 604 Schulen in ganz Sachsen 32,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mittlerweile ist die Summe auf rund 36 Millionen Euro aufgestockt worden, im kommenden Jahr sollen es dann 37 Millionen sein. Am besten sind derzeit Grund- sowie Förderschulen ausgestattet. Derzeit stehen laut Sozialministerium insbesondere die Oberschulen im Fokus, wo die Sozialbetreuung zum Standard gehören soll. Die Gymnasien gehen meist, auch aufgrund der Fördervorschriften, leer aus. „Die Komplexität der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrer nimmt immer mehr zu, etwa durch die Digitalisierung. Die Problemvielfalt der Kinder ist aber ebenfalls gewachsen – deshalb müssen wir Lehrer entlasten. Das betrifft auch die Gymnasien“, so die Ministerin. Das koste zwar viel Geld, werde aber eine Aufgabe im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates sein.

Massive Ängste durch die Klimakrise

Mittlerweile gehe es nicht nur um Corona, sondern viele andere Krisen bis hin zum Krieg. „Durch die Klimakrise kommt es bei Kindern und Jugendlichen zu massiven Ängsten. Oft sogar Hysterie. Das macht mir Sorgen“, betont Köpping. Viele hätten das Gefühl, dass ihre Zukunft verspielt wird. Daher müsse man Möglichkeiten nutzen, mit ihnen zu sprechen, Handlungsleitlinien abzuleiten und ihnen so ein wenig die Ängste vor der Zukunft nehmen.

Gesprochen wurde auch über einen Vorschlag von Schulleiter Uwe Schmidt, künftig eine eigene Krankenschwester einzusetzen, die sich um die „kleinen Wehwehchen“ kümmert und Kinder und Jugendliche im Bedarfsfall beruhigt. Das ist in anderen Bundesländern durchaus üblich, um Lehrer zu entlasten. „Es ist auf jeden Fall ein Themenfeld, wo wir genauer hingucken müssen. Das hängt sicherlich auch von der Größe einer Schule ab. Es ist schon notwendig, dass Kinder da eine Begleitung mit fachlicher Kompetenz haben“, sagt Köpping.