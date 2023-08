﻿„Ich liebe das Planen“: Wie an einer Leipziger Schule der Stundenplan entsteht

Leipzig. Antje Nebel wird es im Gespräch immer wieder betonen: „Ich liebe das Planen.“ Und daher empfinde sie es auch keineswegs als Strafarbeit, sagt die stellvertretende Leiterin des Leipziger Rahn-Gymnasiums, jedes Jahr nicht nur 17 Klassen plus die zwei Jahrgangsstufen elf und zwölf mit 75 Lehrerinnen und Lehrern, darunter 34 in Teilzeit und neun im Referendariat, unter einen Hut zu bekommen. Sondern darüber hinaus beispielsweise zu gewährleisten, dass zehn RB-Leipzig-Jugendspieler, die auf sieben Klassen der Sportlich-Musikalischen Schule verteilt sind, ihre Trainingszeiten beim Verein einhalten können. Nicht zu vergessen: Hinzukriegen, dass möglichst jede Physik-Stunde im Physikkabinett, der Kunst-Unterricht in einem der Kunsträume und Sport in der Sporthalle stattfinden kann.

„Die Schülerinnen und Schüler stehen an erster Stelle“, hebt die 54-Jährige hervor. Sie lege wert auf einen Fächermix, der Abwechslung mit sich bringe: „Nicht alle Sprachen an einem Tag oder Mathe, Physik, Chemie direkt hintereinander.“ An zweiter Stelle kommen die Referendare, denn sie besuchen tageweise ein Seminar. Die Lehrerinnen und Lehrer wiederum wünschen sich möglichst wenig Freistunden in ihrer Unterrichtszeit. Und rund 70 Prozent von ihnen lassen sich nicht jederzeit einplanen, weil sie in Teilzeit arbeiten oder Lehrverpflichtungen an einer anderen Schule oder der Uni haben. „Andere sagen: Das macht es schwierig. Ich sage: Das macht’s interessant.“

Der Computer bekommt es allein nicht hin

Ja, ein Computerprogramm hat Antje Nebel durchaus. „Theoretisch müsste die Maschine das allein hinkriegen“, erklärt sie. „Aber in der Praxis geht es nie auf.“ Also strengt sie – meist in der zweiten Sommerferienwoche – den eigenen Kopf an und kaspert alles nach einem klaren Vorgehen aus. Vor der eigentlichen Planung stehen die „Vorarbeiten“, wie sie es nennt: Jahrgangs- und klassenübergreifende Kurse koppelt sie und verbindet sie mit der Information, wann welche Lehrkräfte und die RB-Spieler abwesend sind. „Dann beginnt die eigentliche Planung – wie gesagt, mir macht das Spaß.“ Diesmal klingt es fast wie eine vorweggenommene Rechtfertigung. Und gleich wird klar, warum: „Genau genommen mache ich vier Pläne.“

Vier Varianten puzzelt Antje Nebel. Stets beginnt sie mit den Kursplänen der elften und zwölften Jahrgangsstufe. Dann fügt sie den Sportunterricht hinzu, weil die Hallenzeiten mit der Rahn-Oberschule und der Fachoberschule abgestimmt werden müssen. Danach sind die Fächer dran, in denen Kinder verschiedener Klassen zusammenkommen, Musik und die späteren Fremdsprachen etwa. Allmählich füllen sich alle Lücken, bis die Planung schließlich mit den regulären Stunden endet, in denen ganze Klassen vor einer Vollzeit-Lehrerin oder einem Vollzeit-Lehrer sitzen.

In allen vier Fassungen passt alles zueinander. „Ich vergleiche und vergleiche und vergleiche“, erläutert Nebel. „Und irgendwann entscheide ich mich für eine.“ Im Falle des neuen Schuljahrs hat sie das vor mehr als drei Wochen getan. Aber das Kollegium erhält erst jetzt, in der letzten Ferienwoche, den Stundenplan. „Weil ich zuerst noch mit einer Handvoll Kolleginnen und Kollegen sprechen möchte, bei denen nicht alle Stunden ideal verteilt sind.“

Und wie kommt sie selbst weg? Immerhin steht neben der Leitungsfunktion auch ein Lehrdeputat von 13 Schulstunden pro Woche in Mathe und Chemie im Vertrag. „Meinen Stundenplan würde kein Lehrer ohne Meckern annehmen.“ Sie lacht. „Weil ich sowieso jeden Tag von 7 bis 16 Uhr hier bin, ist es mir egal, wann ich zwischendurch vor einer Klasse stehe.“

