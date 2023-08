Vor dem Schulstart

Sommerferien? Wie hier am Leipziger Rahn-Gymnasium sind die meisten Lehrerinnen und Lehrer bereits in ihre Schulen zurückgekehrt.

Sie singen noch keine Weihnachtslieder, aber sie bereiten sich darauf vor: In Leipzig sind viele Lehrerinnen und Lehrer schon in der letzten Ferienwoche zurück in der Schule. Was machen sie dort ohne Unterricht? Ein Report vom Rahn-Gymnasium.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket