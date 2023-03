﻿Max-Klinger Gymnasium wieder vereint – doch die Bauarbeiten gehen weiter

Das Max-Klinger-Gymnasium ist wieder komplett zurück auf dem künftigen Bildungscampus in Grünau. Dort gehen die Arbeiten weiter – vor allem in der Comenius-Förderschule.

Leipzig. Noch ist der Bildungscampus Grünau nicht ganz fertig: Mit der Rückkehr jener Max-Klinger-Abiturienten, die zuletzt Räume in der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Grünau in der Mannheimer Straße nutzten, ist zumindest das Gymnasium wieder an seinem angestammten Standort am Miltitzer Weg 4 vereint. Damit ist für die Bildungsstätte eine jahrelange Odyssee beendet. Ausgangspunkt war ein Protest der Abiturienten, die 2015 vor dem Stadtrat eine Sanierung „ihrer vergessenen Schule“ forderten und auf unhaltsame Zustände in den Plattenbauten aus den 1980er-Jahren hinwiesen. Nach ersten Reparaturen an den Gebäuden hat sich der Stadtrat entschlossen, in Grünau einen Bildungscampus zu errichten. Bis Ende 2023 soll dieser komplett sein.

Comenius-Förderschule wird saniert

Neben dem Max-Klinger-Gymnasium, das zwei Schulgebäude nutzt, sind auf dem Areal die Comenius-Förderschule sowie die 94. Oberschule beheimatet, deren Häuser ebenfalls saniert werden. Rund 53 Millionen Euro, davon sind etwa 39 Millionen Euro Fördermittel des Freistaats Sachsen, lässt Leipzig sich das neue Schulzentrum kosten. Dabei sind die Schulgebäude durch eine „Neue Mitte“, einen integralen Erweiterungsbau, verbunden. Dort sind Aula, Mensa, Bibliothek, Fachkabinette sowie Räume für die Ganztagsbetreuung untergebracht, die gemeinsam genutzt werden. Das Schulzentrum, so Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) ist die derzeit größte Investition in die Schulinfrastruktur in Grünau und es zeigt die Bedeutung dieses Stadtteils für die Entwicklung der Stadt. „Wir freuen uns, dass wir nach fünf Jahren Auslagerung wieder alle an einem Standort sind. Denn das war sowohl für Lehrer als auch für Schüler sehr anstrengend“, so Uta Dübener, die Schulleiterin des Gymnasiums. Dennoch sei noch viel zu tun. So sei die Mensa derzeit noch nicht zu nutzen, Kisten müssen ausgepackt und technische Geräte eingerichtet werden. Am 20. Juni soll es dann ein großes Schulfest geben, bei dem die Schule bei verschiedenen Aktionen „Klinger hinaus in die Welt“ tragen möchte.

Noch laufen verschiedene Restarbeiten in diesem zentralen Erweiterungsneubau, der vom Sommer an bis Jahresende zunächst für den Unterricht der Comenius-Förderschule genutzt werden soll. Die ist derzeit im Gebäude der „94.“ untergebracht, die in die ehemalige Sportoberschule Max-Planck-Straße ausgelagert ist. Die Sanierung ihres Hauses soll bis Ende 2023 dauern. Wie auf den meisten Schulbaustellen ist es hier durch Corona, Ausfall von Handwerkern oder Lieferengpässen zu Verzögerungen gekommen. „Die Mensa kann aber genutzt werden“, so Hirschmann. Dennoch heißt es, noch für eine Weile „zusammenzurücken“.

94. Oberschule kehrt in Sommerferien zurück

„Die 94. Oberschule muss zurückziehen, weil das Gebäude in der Max-Planck-Straße für eine neue Schule benötigt wird“, erklärt Schulamtsleiter Peter Hirschmann. Das Gebäude werde nach den Sommerferien mit der noch zu gründenden 202. Oberschule, die dann bis 2030 in einen Neubau an der Mockauer Straße/Tauchaer Straße zieht, sowie dem Gymnasium Hauptbahnhof-Westseite belegt. Letzteres kommt zum Schuljahr 2024/2025 im Löwitz-Quartier unter, für den Neubau wurde im April 2022 der Grundstein gelegt. „Wir brauchen jeden Schulplatz in Leipzig“, so Bürgermeisterin Felthaus. Deshalb seien auch die Zeitpläne eng.

Der Bildungscampus Grünau wird einmal 2000 Schülerinnen und Schülern Platz bieten. Das Max-Klinger-Schule wird fünfzügig geführt, also mit fünf Parallelklassen pro Jahrgangsstufe, die 94. Oberschule dreizügig. Die Comenius-Schule behält ihre zweieinhalb Züge bei. Für die Oberschule wird übrigens noch eine neue Sporthalle gebaut – und die bestehende ersetzt.