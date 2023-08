Ölspur löst schweren Unfall mit fünf Verletzten südlich von Leipzig aus

Leipzig. Am Freitagnachmittag sind bei einem schweren Unfall im Leipziger Südraum fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet kurz nach 16 Uhr auf der B186 ein in Richtung Zwenkau fahrendes Auto in einer leichten Linkskurve aufgrund einer Ölspur in den Gegenverkehr.

Das Auto kollidierte mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Mit dem dritten krachte es heftig zusammen. Die Feuerwehr musste den 19-jährigen Fahrer aus dem Auto schneiden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Vier weitere Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Ein Auto kollidierte am Freitagnachmittag auf der B186 mit drei entgegenkommenden Autos. Zwei Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Unfall verletzt. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Acht Kilometer lange Ölspur

Nach Polizeiangaben hatte ein mit einem ölhaltigen Gemisch beladener Lkw einen Teil seiner Ladung auf rund acht Kilometern Länge verloren und so den Unfall verursacht. Der 26-jährige Lastwagenfahrer konnte ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Die Bundesstraße musste zwischen Zwenkau und Hartmannsdorf-Knautnaundorf bis gegen Mitternacht aufgrund der Bergungs-und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

LVZ