﻿Massenkarambolage bei Grimma – drei Schwerverletzte

Grimma. Sechs Fahrzeuge waren am Morgen in einen Unfall verwickelt, der sich auf der Autobahnüberführung der Bundesstraße 107 in Grimma ereignete. Als die Einsatzkräfte aus Hohnstädt und Grimma sowie Polizei und Rettungsdienst gegen sechs Uhr vor Ort eintrafen, waren fünf PKW und ein Laster auf der Brücke zum Teil ineinander verkeilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil mindestens zwei Insassen sich nicht mehr selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien konnten, setzten die Retter hydraulisches Rettungsgerät, um unter anderem die Türen der Fahrzeuge aufzudrücken.

Auf der Brücke über die A 14 lag Schnee. Die Fahrbahnen waren gefroren und glatt, berichten Augenzeugen. © Quelle: Sören Müller

Insgesamt mussten durch die Einsatzkräfte neun Personen betreut werden. Drei von ihnen wurden laut Einsatzleiter Michael Hennig so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst behandelt beziehungsweise in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden mit warmen Getränken und in warmen Fahrzeugen betreut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst der Polizei. Laut ersten Erkenntnissen vor Ort könnte eingesetzter Schneefall in Verbindung mit Glätte auf der Brücke dem Unfall vorausgegangen sein. So sind wohl der Laster und ein Suzuki auf der Brücke kollidiert und die anderen Fahrzeuge aufgrund der Glätte in diesen Unfall hineingefahren. Die wichtige Verbindung zwischen Wurzen und Grimma war am frühen Morgen über mehrere Stunden voll gesperrt. Bei den Umfahrungen kam es im Berufsverkehr zum Teil zu massiven Behinderungen.