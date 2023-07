Schwerer Unfall mit Radfahrerin im Leipziger Südwesten

Leipzig. Am Freitagmorgen ist im Leipziger Südwesten eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 62-Jährige gegen 6.35 Uhr auf der Dieskaustraße (Knautkleeberg-Kauthain) in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Rehbacher Straße wollte sie geradeaus weiter fahren, missachtete dabei aber offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden Transporters, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert“, heißt es im Polizeibericht. Der 51-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Zur höhe des entstandenen Sachsschadens gibt es bislang noch keine Schätzungen.

LVZ