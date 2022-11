﻿Stadtrat ist sich Spagat für die Leipziger Sportbäder bewusst

Leipzigs Sportbäder haben mit ihren Investitionen eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Trotz nachvollziehbarer Sparmaßnahmen in der Energiekrise ist der Druck groß, zusätzliche Schwimmhallen zu bauen.

Leipzig. Am Energiesparen führt in der Krise kein Weg vorbei. Ein Loch im Geldbeutel oder etwas kälteres Wasser hält nicht wenige Menschen davon ab, eine Schwimmhalle zu besuchen. Spürbar ist das, weil es in vielen derzeit nicht so dicht gedrängt wie üblich zugeht. Doch das ist wohl nur eine Momentaufnahme. Der Druck ist nach wie vor groß. Die wachsende Stadt Leipzig braucht eher zusätzliche Angebote. Das ist schon dadurch notwendig, um das Schulschwimmen bei steigenden Schülerzahlen abzusichern. Rettungsschwimmer registrieren ebenso wie Pädagogen, dass Kinder immer schlechter schwimmen können. Hier entgegenzuwirken und den Unterricht abzusichern, hat oberste Priorität.