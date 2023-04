Arbeitskampf, Solidarität und Gentrifizierung: Zwei Dutzend Demos rings um den 1. Mai in Leipzig

Leipzig. Für das anstehende lange Wochenende wurden in Leipzig zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen angezeigt. Insgesamt 14 Protestveranstaltungen sind der Stadtverwaltung bislang für Samstag, Sonntag und Montag bekannt. Es ist auch möglich, dass weitere dazu kommen werden. Aufgrund von teilweise notwendigen Straßensperrungen muss vor allem am Montag mit Behinderungen im Verkehr gerechnet werden. „Es wird empfohlen, die Örtlichkeiten oder Fahrtrouten möglichst weiträumig zu umfahren“, heißt es aus der Versammlungsbehörde.

Wie bereits seit Monaten will auch in diesem Samstagnachmittag wieder eine Gruppe für „Frieden und freie Impfentscheidung“ durch die Innenstadt ziehen. Etwa 150 Personen sind beim Protest ab 15 Uhr angemeldet. Am frühen Samstagabend plant dann die Antifaschistische Aktion im Leipziger Westen gegen „Gentrifizierung und Miethaie“ in Lindenau und Plagwitz zu demonstrieren. Hier sind ab 18 Uhr etwa 300 Personen prognostiziert, die vom Startpunkt Lindenauer Markt durch die westlichen Quartiere ziehen wollen.

Protest für Courage und einen sechs Stunden Tag

Am Sonntag rechnet das veranstaltende Soziokulturzentrum Anker mit reger Teilnahme beim musikalischen Protest „Leipzig zeigt Courage“ ab 16 Uhr auf dem Kurt-Masur-Platz vor der Moritzbastei. Hier steht unter anderem die Indie-Rockerin Ilgen-Nur auf der Bühne. Insgesamt 1500 Personen sind beim jährlichen Protestfestival voraussichtlich dabei. Bereits um 15.30 Uhr will die Offene Anarchistische Vernetzung ab kleinem Willy-Brand-Platz „für den sechs Stunden Tag“ demonstrieren. Hier geht es mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Innenstadt in Richtung Südvorstadt.

Der 1. Mai ist dann nicht nur Feiertag sondern als Tag der Arbeit(erklasse) auch traditionell Tag mit vielen politischen Forderungen. Allein für Montag wurden zehn Kundgebungen und Demonstrationen angezeigt: die größte in Verantwortung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) trägt den Titel „Ungebrochen solidarisch“ und wird mit etwa 1000 Menschen ab 12 Uhr auf dem Markt stattfinden. Schon im 10 Uhr startet einen Fahrradzubringer zur DGB-Veranstaltung auf der Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park.

Etwa 300 Menschen wollen am Montag ab 15 Uhr vom Augustusplatz zur Sachsenbrücke laufen und sich für „Arbeitskämpfe verbinden und die soziale Revolution“ engagieren. Parallel dazu wird um 15 Uhr ab Südplatz auch zur kämperischen Mai-Demo abgerufen, die sich mit 150 Menschen aus dem Süden bis zur Eisenbahnstraße in den OSten bewegen soll.

Darüber hinaus wurden für kommenden Montag auch erneut zwei „Montagsdemos“ bei der Versammlungsbehörde angezeigt, die sich jeweils ab Augustusplatz um 17 und 19 Uhr für Frieden, Freiheit und Souveränität einsetzen wollen. Diese Proteste sollen in bekannter Form auch wieder über den Innenstadtring laufen. Das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz engagiert sich dagegen mit einer ebenfalls auf dem Ring geplanten Demo (16.30 Uhr) unter dem Titel „1. Mai nazifrei“.