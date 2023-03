Leipzig will mehr Nachhaltigkeit: Mieter fürs Second-Life-Kaufhaus gesucht – doch das Wichtigste fehlt

Leipzig. Auf dem Weg zur Zero-Waste-City, also einer Stadt ohne Müll, soll in Leipzig bald ein Ort der Nachhaltigkeit entstehen. Was als Second-Life-Kaufhaus bezeichnet wird, ist bisher aber nicht mit Leben erfüllt. Potenzielle Mieter für das Haus fehlen. Damit sich das ändert, lädt die Stadt alle Interessenten zu einer Online-Veranstaltung ein.

Second-Life-Kaufhaus – ein Projekt der Stadtreinigung Leipzig

Das Second-Life-Kaufhaus wird verantwortet vom Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. Dieser teilt mit, dass das Haus ein „innovatives Konzept für nachhaltigen Konsum“ sein soll. Unter einem Dach sollen Besucherinnen und Besucher zukünftig nachhaltige Produkte, praktische Dienstleistungen und informative Beratungsangebote finden.

Hinzu kommen regelmäßige Kultur- und Bildungsangebote. Ziel sei es, das Second-Life-Kaufhaus zu einem Treffpunkt für alle zu machen, die sich mit den Themen Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit beschäftigen oder zukünftig beschäftigen wollen, heißt es in einer Meldung der Stadtreinigung.

Ein Mieter wird gesucht

Die Stadt sucht nun potenzielle Mieter für das nachhaltige Kaufhaus. Daher liege in einer öffentlichen Online-Veranstaltung am 28. März „der Fokus auf der Suche nach jenen, die Teil des Projektes werden möchten“, sagt Sven Röder von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtreinigung.

Konzeptentwurf: So könnte das Second-Life-Kaufhaus Leipzig einmal aussehen. Hier der Werkstattbereich. © Quelle: Stadt Leipzig

Welche Voraussetzungen müssen Mieter erfüllen? „Eine klare Richtlinie ist ein nachhaltiges Handeln unter den Stichpunkten reduce, reuse und repair (reduzieren, wiederverwenden, reparieren). Das heißt, die potenziellen Mieter sollten in den Bereichen Abfallvermeidung, Wiederverwertung und/oder Reparatur tätig sein“, betont Röder.

Wie hoch die Mietkosten sein werden, lasse sich noch nicht sagen. Was jedoch sicher ist: „Definitiv wird die Miete bis August 2025 im Rahmen eines Förderprogramms bezuschusst.“ In den kommenden Monaten werde es eine Ausschreibung zur Vergabe der Mietparteien geben.

Eröffnung soll 2024 sein

Im nächsten Schritt gelte es nun, eine geeignete Immobilie zu finden. Diese soll neben drei Flächen, die für regionale Händler, Produzenten, Handwerker und Start-ups aus dem Bereich Zero Waste vorgesehen sind, auch eine Event- und Beratungsfläche enthalten. Erweitert wird das Ganze durch eine Verkaufsfläche für aufgewertete und recycelte Waren aus dem Bestand der Stadtreinigung Leipzig.

Entscheidend bei der Immobiliensuche seien unter anderem Lage, Anbindung und Kapazität, so Röder. Man wolle jedoch nicht einen zu starren Anforderungskatalog definieren. „Ideal wäre natürlich eine Immobilie in zentraler Lage, sodass alle Bürgerinnen und Bürger das Kaufhaus gut erreichen können“, wünscht sich der Stadtreinigungssprecher.

Die Eröffnung des Kaufhauses ist für das Jahr 2024 geplant. „Einen genaueren Zeitpunkt können wir noch nicht angeben, da die Eröffnung vom weiteren Voranschreiten des Planungsprozesses abhängt.“

So können Leipziger an dem Projekt teilhaben

Interessierte Leipzigerinnen und Leipziger können das Projekt unterstützen. Denn „ein zentraler Bestandteil des Kaufhauses wird ein Gebrauchtwarenmarkt“ sein, erklärt Röder. Bürgerinnen und Bürger könnten an den Wertstoffhöfen sowie vor Ort im Kaufhaus gebrauchte Gegenstände abgeben, die dann wiederverwendet werden.

Konzeptentwurf: Hier könnten sich Interessenten im Second-Life-Kaufhaus über Ideen und Projekte austauschen. © Quelle: Stadt Leipzig

Für alle: Einladung zur Online-Veranstaltung

In einer öffentlichen Veranstaltung informiert der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zusammen mit der Aufbauwerk Region Leipzig GmbH über die konzeptionelle Ausgestaltung des geplanten Second-Life-Kaufhauses. Am 28. März von 16 bis 18 Uhr findet die Online-Veranstaltung statt. Bitte bis spätestens 14. März per E-Mail an rueckert@aufbauwerk-leipzig.de anmelden!