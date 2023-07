Leipzig steht ein hochsommerliches und sehr heißes Wochenende bevor. Viele Menschen zieht es an die Seen der Region. Aber erwartet sie dort überhaupt eine Abkühlung?

Leipzig. Am Wochenende wird es richtig warm in Leipzig. Am Samstag werden 32 bis 33 Grad erwartet, am Sonntag können die Temperaturen sogar bis auf 36 Grad ansteigen. Und das bei wolkenfreiem Himmel und „ungestörtem Sonnenschein“, wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf LVZ-Anfrage prognostiziert.