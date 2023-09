﻿Von Batmobil bis bunte Berta: Die coolsten Kisten vom Leipziger Fockeberg

Leipzig. Zur 29. Auflage des Seifenkistenrennens herrschte am Sonntag dichtes Gedränge am Fuße des Leipziger Fockebergs. Die Veranstalter des Kulturzentrums Nato hatten den Ablauf der traditionsreichen Veranstaltung etwas abgewandelt. Was bleibt, ist die Akribie, mit der viele der zehn angemeldeten Starter vor und beim Wettbewerb unterwegs sind. Wir stellen sechs Teams vor:

Die goldenen Reiter

Die Arbeitsgemeinschaft Seifenkiste von der Rahnschule (von links): Lehrer Philip Bloching (30), Frederik Bohr (13), Paul Bretschneider (15), Valentin Hahn (13) und Eric Kassler (14). © Quelle: Christian Modla

Ein Jahr lang haben die sieben Schüler der Arbeitsgemeinschaft Seifenkiste (AG) von der Rahnschule für die Vorbereitung genutzt. Jede Woche eine Doppelstunde. Dabei ging es nicht bloß um den Bau. „Wir haben uns Seifenkistenrennen angesehen, die Strecke am Fockeberg genau angeschaut und Fehlerquellen ausgeschlossen“, berichtet Lehrer Philip Bloching. Dann ging es an die Werkbank, und das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das die AG wegen der schillernden Verkleidung den „Goldenen Reiter“ nennt. In der Rohstoffkiste lagen ein verwertbares Fahrrad, ein paar alte Simson-Felgen, und der Onkel von Eric Kassler hatte gerade ein paar Europaletten abzugeben. „Nur die Schrauben haben wir neu gekauft“, erzählt Bloching.

Die Käfer-Freunde

Haben ihr Gefährt an drei Tagen zusammengebaut (von links): David Schürmann (40), Linda Blume (35), Kilian Bartsch (36) und Lea Triller (35). © Quelle: Christian Modla

Ziemlich nachhaltig und günstig gestaltet ist auch das Gefährt von Kilian, Lea, Linda und David. Die Restbestandteile eines VW-Käfer Mexiko haben sie zum Spottpreis bei Ebay erstanden, das Teuerste war noch der Fahrerplatz – ein 60 Euro schwerer Campingstuhl. Ansonsten wurden Reste einer alten Sackkarre und die Räder einer Schubkarre verbaut. Der Heckspoiler aus Korbgeflecht kann für die Talfahrt ausgetauscht werden. „Für mehr Aerodynamik“, wie Kilian Bartsch grinsend berichtet. Das Gefährt wirkt in Summe nicht hundertprozentig stabil, doch Sorgen macht sich das Freizeitteam, das früher auch beim Badewannenrennen oder beim Nato-Cup an den Start gegangen ist, eigentlich „nur“ um die Vorderachse.

Die Bier-Transporteure

Sind versierte Profis beim Seifenkistenrennen (von links): Martin Brell (26) und Micha Kanno (45). © Quelle: Christian Modla

Ziemlich professionell kommt die Kiste des Teams „Fünf-Uhr-Tee featuring Datschie-Town“ daher. Das mag daran liegen, dass mit Micha Kanno ein echter Profi zur Truppe gehört, der schon von 2000 bis 2011 bei den Rennen dabei war, bevor es ihn nach Augsburg verschlug. Von dort ist er dieses Jahr extra zum Event nach Leipzig angereist. Mit Martin Brell wird kurz vor dem Start noch die hoch professionell wirkende und ohrenbetäubende Hup-Anlage fit gemacht, die teils mit Propangas und teils mit Elektrik funktioniert. Im Kofferraum ist Platz für jede Menge Bier, das kommt aber erst nachher rein – für einen Umtrunk mit den weiteren Teamkollegen Patrick Neumeier und Artjon Schneider.

Die Fockenauten

Mussten vor dem Start noch ein paar Kanten schleifen (von links): Hannes Tauscher (17), Anton Bratanow (18), Anna Senger (17), Iris Gericke (15) und Lotte Bartetzky (18). © Quelle: Christian Modla

Einen Monat lang wurde in einem Hinterhof der Südvorstadt gewerkelt, doch kurz vor dem Start greifen Hannes, Anton, Anna, Iris und Lotte noch mal zum Schleifpapier. Ein paar Spitzen vertragen eine kleine Entschärfung. Ecken und Kanten behält das sympathische Fahrzeug aber immer noch genug. Es soll eine Rakete darstellen, wie Hannes erklärt: „Wir folgen einer außerirdischen Spezies, es gibt Hinweise darauf, dass sie sich auf dem Fockeberg befinden könnte.“ Ein paar Hundert Euro hat die Freizeittruppe, die das vierte Mal mit einer eigenen Kiste startet, schon noch investiert. Allerdings in einen stabilen Unterbau, der für die Zukunft als Chassis für weitere Kreationen dienen soll. Eine frühere Seifenkiste, die „Zombiebox“, wurde inzwischen verkauft.

Das Batmobil

Ist mit seinem Batmobil schon das 55. Mal bei einem Seifenkistenrennen dabei: Vassili Janke (60). © Quelle: Christian Modla

„Das ist alles nur Schrott“, sagt Vassili Janke, während er neben einer Seifenkiste steht, die ganz und gar nicht danach aussieht. Nach zwei Jahren Bauzeit war der Erfurter 2014 zum ersten Rennen gestartet. Das Gestaltungsthema war eine Idee seiner beiden Kinder. „Die haben gesagt: Nimm Batman, das geht immer“, erzählt der 60-Jährige. Und ob das geht: Die Sause auf dem Fockeberg ist schon Jankes 55. Rennen, beim jährlichen Wettstreit in Weimar hat er einige Male den ersten Platz belegt. Bis nach Aachen führte ihn seine spät entdeckte Leidenschaft bereits – und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Batmobil hat sogar ein Kennzeichen – es ist das Schild eines früheren Dienstwagens, wie Janke berichtet.

Die bunte Berta

Nach der Premiere im Juni ging es für Steven Haupt (28) und Felix Schütz (29, von links) am Wochenende wieder auf die Piste. © Quelle: Christian Modla

Eigentlich hatte Steven Haupt die bunte Berta für seinen Sohn gebaut, sagt er. Doch der Sprössling verlor das Interesse, und so werkelte der Metallbauer aus Diesbar-Seußlitz im vergangenen Winter halt allein weiter – mit Unterstützung von Kumpel Felix Schütz. Das Ziel war ein Rennen in Roda bei Nünchritz im Juni, bei der Berta im guten Mittelfeld gelandet ist. Da lag eine Idee nahe: Die Kiste muss noch mal auf die Piste. Das windschnittig aussehende Gefährt besteht überwiegend aus recycelten Materialien – die zentralen Bauteile sind die Reste einer Schrankrückwand und einer Schalttafel. „Nur die Reifen sind neu gekauft“, erklärt Steven Haupt, der etwa vier Monate an seinem Fahrzeug getüftelt hat.

