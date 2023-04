SEK-Einsatz im Leipziger Südosten – 38-Jähriger droht mit Messer

Pferderennsport

Aufgalopp im Scheibenholz: Leipziger Trainer Angermann sieht seine Pferde nicht als Favoriten

Der traditionelle Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai lockt in diesem Jahr starke Konkurrenz in die Messestadt. Das Preisgeld ist so hoch wie schon lange nicht mehr – entsprechend sind die Sieg-Chancen eines hiesigen Pferdes deutlich geringer.