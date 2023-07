Sellerhausen-Stünz: Handgranate gefunden in Leipziger Kleingartenanlage

Leipzig. In einer Kleingartenanlage in Sellerhausen-Stünz ist am Sonntag eine Handgranate entdeckt worden, die am Abend vor Ort gesprengt werden sollte. Wie die Polizei am Abend auf Anfrage mitteilte, hatte sich ein Bürger bei den Behörden gemeldet und von dem Fund berichtet. Der dazu gerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigte die Echtheit des Sprengsatzes.

Wie die Polizei gegen 20 Uhr erklärte, haben die Räumungsexperten einen Sperrkreis um die Fundstelle in der Bernhardstraße vorgegeben, der umgesetzt werde. In dem Gebiet liege keine Wohnbebauung vor, sodass es hauptsächlich darum geht, die Kleingärten der Anlage auf mögliche Personen zu durchsuchen. Wenn die Suche beendet ist, soll die Sprengung der Handgranate vorgenommen werden.

